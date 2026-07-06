Une sénatrice paraguayenne a provoqué un tollé en publiant plusieurs messages racistes visant Kylian Mbappé après le huitième de finale entre la France et le Paraguay. Les réactions se multiplient.

Blick Sport

Les tensions autour du huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et le Paraguay ne retombent pas. Après la qualification des Bleus (1-0), une élue paraguayenne a provoqué un tollé en publiant une série de messages à caractère raciste visant Kylian Mbappé.

La sénatrice Celeste Amarilla s'en est prise au capitaine de l'équipe de France sur le réseau social X avec des propos d'une rare violence. Elle a notamment écrit: «Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés».

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L'élue reproche également à Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gill au coup de sifflet final. Un geste intervenu après une rencontre particulièrement tendue, durant laquelle plusieurs joueurs paraguayens avaient cherché à provoquer les Français.

Vague d'indignation

Dans un second message, la sénatrice est allée encore plus loin. Elle a qualifié l'attaquant français de «Camerounais colonisé» et l'a décrit comme «rancunier, nouveau riche, arrogant et laid». Elle affirme également que la France ne s'est imposée que grâce «à un coup de chance» et regrette que les joueurs paraguayens ne l'aient pas giflé après la rencontre.

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Ces déclarations ont immédiatement suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont dénoncé le caractère ouvertement raciste des publications de la parlementaire.

La mère de Didier Deschamps également visée

Cette polémique s'ajoute à une série d'incidents qui ont émaillé cette affiche. Avant le match, l'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert avait déjà provoqué la controverse en qualifiant l'équipe de France de «sélection d'Afrique». La mère de Didier Deschamps, récemment décédée, aurait également été insultée depuis le banc paraguayen durant la rencontre.

Malgré ce climat particulièrement tendu, les Bleus poursuivent leur route dans cette Coupe du monde.