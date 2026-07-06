Une sénatrice paraguayenne a provoqué un tollé en publiant plusieurs messages racistes visant Kylian Mbappé après le huitième de finale entre la France et le Paraguay. L'attaquant français n'a pas manqué de lui répondre.

Blick Sport

«Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays», a déclaré le capitaine de l'équipe de France dans un message sur X/Twitter en réponse à l'attaque d'une sénatrice paraguayenne.

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«Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde», a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

«Il tétait des noix de coco»

«Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés», a écrit sur X Celeste Amarilla, après la rencontre entre le Paraguay et la France (0-1) en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Dans un second message, la sénatrice est allée encore plus loin, qualifiant l'attaquant français de «Camerounais colonisé» et l'a décrit comme «rancunier, nouveau riche, arrogant et laid». Elle affirme également que la France ne s'est imposée que grâce «à un coup de chance» et regrette que les joueurs paraguayens ne l'aient pas giflé après la rencontre.

Propos qui ont tout de suite suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont dénoncé le caractère ouvertement raciste des publications de la parlementaire.