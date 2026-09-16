Nouveau coup dur pour la Fédération suisse de football: Dion Kacuri (22 ans) rejoint la sélection nationale du Kosovo. Le milieu de terrain a été convoqué pour la première fois pour les prochains matches de la Ligue des Nations.
Ce départ ne devrait toutefois pas être aussi douloureux pour l’ASF que ceux d’Alessandro Romano ou de Leon Avdullahu. Dion Kacuri est actuellement prêté par le FC Bâle à l’Austria Lustenau, en Autriche. Cette saison, le milieu de terrain a inscrit un but en six matches avec le club autrichien.
Et pourtant, Dion Kacuri fait partie des joueurs qui ont choisi de ne pas représenter la Suisse. Né à Baden, il a pourtant porté à huit reprises le maillot de la sélection suisse des moins de 21 ans. Le milieu de terrain va désormais découvrir l’équipe nationale du Kosovo.