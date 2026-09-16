Né à Baden et international suisse M21 à huit reprises, Dion Kacuri va désormais porter le maillot du Kosovo. Le milieu de terrain de 22 ans a été convoqué pour la première fois.

Nick Rohner

Nouveau coup dur pour la Fédération suisse de football: Dion Kacuri (22 ans) rejoint la sélection nationale du Kosovo. Le milieu de terrain a été convoqué pour la première fois pour les prochains matches de la Ligue des Nations.

Ce départ ne devrait toutefois pas être aussi douloureux pour l’ASF que ceux d’Alessandro Romano ou de Leon Avdullahu. Dion Kacuri est actuellement prêté par le FC Bâle à l’Austria Lustenau, en Autriche. Cette saison, le milieu de terrain a inscrit un but en six matches avec le club autrichien.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Et pourtant, Dion Kacuri fait partie des joueurs qui ont choisi de ne pas représenter la Suisse. Né à Baden, il a pourtant porté à huit reprises le maillot de la sélection suisse des moins de 21 ans. Le milieu de terrain va désormais découvrir l’équipe nationale du Kosovo.