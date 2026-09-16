La nouvelle prise de catch de Cristiano Ronaldo

Le Portugais a vécu une soirée cauchemardesque avec Al-Nassr, lourdement battu par Al-Ain en Champions League. Il s’est aussi fait remarquer par un geste d’humeur sur Matías Palacios.

Blick Sport

Avec l’âge vient la sagesse. Cet adage ne s’applique pas à tout le monde. Cristiano Ronaldo l’a encore montré dans la nuit de mardi à mercredi en AFC Champions League Elite. Il faut dire que le buteur de 41 ans et ses coéquipiers d’Al-Nassr ont été renvoyés à leurs études par Al-Ain, champion des Émirats arabes unis en titre. CR7, Sadio Mané, João Félix et consorts se sont inclinés 4-0 lors de la première journée de la zone Ouest.

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La scène en question oppose Ronaldo à Matías Palacios. Alors que l’Argentin revient défendre et vient au contact du Portugais, celui-ci le saisit au cou avant de le mettre au sol, en lui appuyant le coude sur la tête. Un geste qui n’a rien à faire sur un terrain de football, mais qui n’a pas déplu à M. Ilgiz Tantashev, le fameux arbitre qui avait «sifflé» France-Paraguay lors du dernier Mondial.

Défendu par son entraîneur

Après la rencontre, CR7 s’est expliqué sur son geste: «Regardez tout le match, il n’arrêtait pas de me donner des coups de pied. Nous avons obtenu deux corners durant lesquels il m’a marché dessus, mais il n’a pas pris la peine de s’excuser. C’est pour ça que j’ai réagi quand il a essayé de me retenir à nouveau.» Son entraîneur, Ange Postecoglou, l’a également défendu en conférence de presse: «Vous pouvez me critiquer, pas de problème… mais vous ne devriez pas dire ça sur quelqu’un qui continue de donner l’exemple à tout le monde.»

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Comme le rapporte goal.com, qui cite le journal saoudien «Al-Riyadiah», il s’agirait de la plus lourde défaite d’Al-Nassr dans l’histoire de ses participations à la compétition depuis sa création en 2003, égalant le pire résultat jamais encaissé par le club dans cette épreuve.

Au lendemain de cette baffe, de nouvelles rumeurs ont émergé autour d’un possible départ de Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr. Saud Al-Sarami, ancien porte-parole du club et figure médiatique du football saoudien, affirme que la star s’en ira lors du mercato hivernal.