Fiancés depuis une année, CR7 et Georgina se sont mariés mardi au Portugal, lors d’une cérémonie civile intime à Cascais, près de Lisbonne. Retour sur un couple pas comme les autres, qui compte 750 millions de followers sur les réseaux sociaux.

AFP Agence France-Presse

Après près de dix ans de relation, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, mannequin espagnole d'origine argentine, se sont mariés mardi à Cascais, près de Lisbonne. De leur rencontre en 2016 à Madrid à leur vie de famille en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'or et l'ancienne vendeuse devenue influenceuse ont largement exposé leur couple. Voici cinq choses à savoir sur leur union.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

1 - Une rencontre ... chez Gucci

Georgina et Ronaldo se sont rencontrés en 2016 dans une boutique Gucci à Madrid, où elle travaillait comme vendeuse. Une rencontre qu'ils ont décrite comme un véritable «coup de foudre».

Dans une interview accordée à Vogue Arabia en mai 2025, Ronaldo lui a demandé ce qu'elle avait éprouvé lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. Georgina avait répondu avoir ressenti dès leurs premiers échanges «une paix et une énergie inexplicables» comme «s'ils se connaissaient depuis toujours». A l'époque, Ronaldo venait de mettre fin à une relation très médiatisée avec la mannequin russe Irina Shayk qui avait duré près de cinq ans.

L'histoire de cette ancienne vendeuse devenue la compagne de l'un des sportifs les plus célèbres au monde a depuis souvent été présentée comme un véritable conte de fées moderne.

2 - Un couple ultra-médiatisé

En près de dix ans de relation, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont bâti l'image d'un couple glamour et ultra-médiatisé qui dépasse largement le monde du football. Georgina est aujourd'hui une célébrité à part entière, qui multiplie les contrats publicitaires et les apparitions dans les médias.

Yachts, voitures de sport, bijoux spectaculaires et résidences luxueuses: le couple expose régulièrement son train de vie sur les réseaux sociaux, partageant de nombreuses images de ses vacances et de sa vie de famille.

3 - Une famille recomposée

Leur vie de famille est devenue un élément central de leur image publique. Le quintuple Ballon d'Or est père de cinq enfants. Son fils aîné, Cristiano Jr, est né en 2010, tandis que les jumeaux Eva et Mateo sont nés en 2017. Ronaldo a toujours préservé le secret sur l'identité des mères de ses trois premiers enfants. Le couple a ensuite eu deux filles, Alana Martina, née en 2017, et Bella Esméralda, née en 2022. Cette dernière est née après le décès de son frère jumeau, Angel, lors de l'accouchement, un drame que le couple avait rendu public.

Le couple élève ensemble les cinq enfants. Installée depuis 2023 en Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo évolue sous les couleurs d'Al-Nassr, la famille apparaît ainsi régulièrement réunie sur les réseaux sociaux, à travers des photos de vacances, d'anniversaires et de moments de la vie quotidienne. «Notre famille passe avant tout», aime rappeler Georgina, précisant que leur quotidien tourne essentiellement autour du football et des enfants.

4 - Plus de 750 millions d'abonnés à deux

A eux deux, ils constituent une formidable puissance médiatique. Leur audience dépasse ainsi largement les 750 millions d'abonnés, selon les chiffres affichés sur leur comptes. Ronaldo, avec 678 millions d'abonnés, est la personnalité la plus suivie sur Instagram. Georgina en compte environ 77 millions.

Mais la notoriété de Georgina ne se résume pas à son statut de compagne de footballeur. Elle s'est construit une véritable carrière, notamment grâce à «Soy Georgina» (Moi, Georgina), la série documentaire de Netflix lancée en 2022 et consacrée à sa vie, sa famille et son quotidien. La série montre leur univers entre voyages, jets privés, villas somptueuses, tapis rouges et vie familiale.

Ses apparitions au festival de Cannes, au Met Gala à New York ou dans les grands événements de la mode ont également contribué à l'installer comme une personnalité publique.

5 - Deux marques, un empire

A eux deux, ils forment deux marques complémentaires: Ronaldo, superstar mondiale du football, et Georgina, personnalité de la mode et des réseaux sociaux. Leur notoriété constitue un formidable levier commercial. Cristiano Ronaldo a développé la marque CR7 bien au-delà du football, avec des investissements notamment dans la mode, l'hôtellerie et le bien-être.

Georgina Rodriguez a, de son côté, transformé sa notoriété en activité économique. Mannequin et égérie de marques internationales, elle multiplie les collaborations dans la mode et la beauté avec des marques comme Guess, Chopard, Charlotte Tillbury ou L'Oréal Paris.



