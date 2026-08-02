Le mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez serait imminent! D'après plusieurs sources, les préparatifs sont déjà bien avancés. La réception se tiendrait dans un luxueux hôtel cinq étoiles de Funchal.

Benjamin Gwerder

Les fans de Cristiano Ronaldo l'attendaient depuis longtemps. Cette fois, le grand jour semblerait enfin approcher. Selon plusieurs médias concordants, la superstar portugaise de 41 ans et sa compagne de longue date, Georgina Rodriguez (32 ans), s'apprêteraient à se dire «oui».

Le mariage devrait avoir lieu à Madère, l'île natale de l'attaquant. Le couple aurait réservé la cathédrale historique de Funchal pour une cérémonie grandiose. D'après plusieurs sources, les préparatifs sont déjà bien avancés. La réception se tiendrait ensuite dans un luxueux hôtel cinq étoiles de la capitale de l'archipel.

Un mariage annoncé comme grandiose

La demande en mariage donnait déjà le ton. Il y a un an, Cristiano Ronaldo s'était agenouillé devant Georgina Rodriguez avec une bague spectaculaire. D'après un expert interrogé à l'époque par Blick, le diamant serait estimé entre deux et cinq millions de francs.

La mannequin avait ensuite partagé une photo de son impressionnante bague sur Instagram, accompagnée de ces quelques mots: «Oui, je le veux.» De quoi laisser imaginer que le couple ne fera pas les choses à moitié pour son mariage.

Une histoire d'amour née chez Gucci

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis près de dix ans. Ils se sont rencontrés en 2016 à Madrid, alors que le quintuple Ballon d'Or évoluait au Real Madrid et que Georgina travaillait comme vendeuse dans une boutique Gucci.

Depuis, ils partagent leur vie et élèvent ensemble une famille recomposée de cinq enfants.

En attendant le grand jour, le couple profite de vacances en famille. Comme le montrent leurs dernières publications sur Instagram, les préparatifs du mariage ne semblent pas les empêcher de savourer quelques jours de détente.

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