Le mariage de Cristiano Ronaldo? Une énorme méprise à Madère!

Des milliers de fans attendaient hier devant la cathédrale de Funchal, où Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez devaient se marier. Mais les stars ne se sont pas présentées: c'est un autre couple qui s'est marié à leur place.

Blick Sportdesk

Des milliers de fans se sont rassemblés ce week-end devant la cathédrale de Funchal, sur l’île portugaise de Madère, dans l’attente d’un événement qui s’annonçait exceptionnel: le mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Mais une scène pour le moins cocasse s’est finalement produite. La star du football portugais et sa compagne ne se sont jamais montrés. À la surprise – et probablement à la déception – des personnes massées devant l’édifice, c’est le mariage d’un autre couple qui s’est déroulé sous leurs yeux.

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Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis 2016. Ils se sont rencontrés dans une boutique Gucci où l’Argentine travaillait à l’époque. À l’été 2025, le quintuple Ballon d’Or a demandé sa compagne en mariage avec une bague de fiançailles estimée entre deux et cinq millions de francs suisses.

Des rumeurs de mariage déjà bien installées

Selon des sources proches du couple, la cathédrale de Funchal, qui peut accueillir jusqu’à 800 personnes, devait être le théâtre de ce mariage très attendu. Quelque 2000 fans s’étaient donc massés devant l’édifice, dans l’espoir d’apercevoir les deux stars.

Mais c’est un tout autre couple qui a fait son apparition. Avec leurs familles et leurs invités, les jeunes mariés ont dû se frayer un chemin à travers la foule pour rejoindre la cathédrale. Selon les médias locaux, il s’agissait de Fabio Ramos et Fatima Nicole Cunha Teixeira, un couple portugais originaire de Madère et installé en France.

Cristiano Ronaldo se moque de la situation

Pendant ce temps, Georgina Rodriguez publiait tranquillement du contenu sur Instagram, rien qui ne laisse penser qu’un mariage secret était sur le point d’avoir lieu. Ronaldo, lui, a même commenté sur les réseaux sociaux une vidéo montrant les fans massés devant la cathédrale. Le Portugais s’est contenté d’y ajouter quatre emojis hilares.

Sur place, les réactions des fans étaient partagées. Si certains ont forcément été déçus de ne pas voir Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, l’ambiance est malgré tout restée festive devant la cathédrale. Les supporters ont continué à faire la fête, comme si le mariage d’une star mondiale était bel et bien en train de se dérouler sous leurs yeux.