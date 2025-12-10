L'ASF va-t-elle voler un jeune prodige à l'Allemagne?

La moitié de la Bundesliga et des clubs anglais s’arrachent Cajetan Lenz. Comme le milieu de 19 ans possède à la fois le passeport suisse et le passeport allemand, les deux fédérations se livrent également un bras de fer pour l’attirer.

Alain Kunz

Début août, Cajetan Lenz, natif de Bochum, fait ses débuts en professionnel avec son club. En M19, le milieu défensif n’avait déjà plus grand-chose à apprendre. Lors de la défaite 4-1 du VfL Bochum, relégué de Bundesliga la saison dernière, contre Darmstadt, il obtient sept minutes de jeu. Deux rencontres plus tard, il est titularisé face à Schalke. Et depuis, il ne quitte plus le onze de départ.

La moitié de la Bundesliga se dispute maintenant le prodige Cajetan Lenz. Et même des clubs anglais suivent de près le joueur de 19 ans.

Après un début de saison catastrophique, Bochum a lancé la machine en deuxième division. L’équipe est passée de la zone rouge à la neuvième place. Le changement d’entraîneur y contribue, mais l’explosion du milieu défensif de 19 ans y est tout aussi déterminante. Les louanges pleuvent.

Repéré à 19 ans par de grands clubs

À l’exception du Bayern, c’est toute la Bundesliga ou presque qui convoite le joyau Cajetan Lenz. L'Eintracht Francfort, qualifié pour la Ligue des champions, aurait déjà entamé des démarches concrètes via des entretiens avec le joueur et son entourage. Leverkusen serait également sur le dossier, tout comme le FC Cologne. En Premier League aussi, on l’observe attentivement. Le nom de West Ham United circule.

Et chaque victoire supplémentaire de Bochum fait grimper sa valeur. D’autant plus que le contrat de Cajetan – version rare en allemand du prénom italien Gaetano ou du français Gaëtan – court encore trois ans et demi, jusqu’en 2029.

À Bochum, on s’attend déjà à ce que le jeune homme au numéro 34 devienne le transfert le plus cher de l’histoire du club. Ce qui signifie aussi que les formations de bas de tableau ont probablement déjà refermé le dossier puisqu'un montant à huit chiffres est hors de portée pour elles.

«Comme s’il avait cent matches pros derrière lui»

La plus grosse vente du VfL date de 2022. Armel Bella-Kotchap avait alors rapporté douze millions d’euros lors de son départ à Southampton. Cette fois, la barre devrait être dépassée. «Ce garçon joue comme un joueur de 25 ans avec plus de cent matches professionnels dans les jambes», estime Ilja Kaenzig, directeur général lucernois de Bochum.

Son nouvel entraîneur, Uwe Rösler, est, lui aussi, impressionné. Pas seulement par son jeu. «Cajetan m’a demandé un entretien pour savoir ce qu’il pouvait encore améliorer individuellement. Cela m’a frappé qu’à son âge, il prenne déjà autant de responsabilités pour sa carrière. Avec cette mentalité, il ira forcément très loin.»

Une déclaration qui entretient le flou sur son choix de sélection

Si Lenz attire aussi l’attention en Suisse, c’est en raison de son père helvète. Grâce à lui, le joueur possède également le passeport suisse. Mais lorsque l’Allemagne l’appelle en équipe U19, il répond présent et débute le 14 mai lors d’un amical contre le Danemark (1-1). Dès septembre, il passe en U20 et effectue son premier match dans cette catégorie… en Suisse. Le 5 septembre, à Wohlen (AG), il joue l’intégralité de la rencontre et contribue au large succès allemand 5-1.

Il dispute ensuite quatre autres matches de l’Elite League M20. Interrogé par la «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», Lenz commente décrit son choix comme provisoire: «Je me suis décidé pour l’Allemagne pour l’instant. On verra ce que l’avenir apportera. Je me suis senti très à l’aise avec la DFB».

L'ASF l’a déjà convoqué deux fois en M21

Une position tout sauf définitive donc. D’autant que l’Association suisse de football, sous la présidence de Peter Knäbel, s’active pour ne plus perdre de talents binationaux, après les récents revers (Avdullahu, Hajdari, Kospo).

Le patron de Bochum, Kaenzig, confirme à Blick: «Il a reçu des convocations des deux fédérations lors des dernières trêves internationales». Pour la Suisse, il s’agissait de l'équipe M21, et les Suisses avaient toujours été les premiers à l’appeler. Le responsable médias du SFV, Adrian Arnold, précise: «Nous suivons de très près son évolution. Il y a déjà eu des discussions avec lui et son entourage».

Le train est donc loin d’être parti. Et Cajetan Lenz, lui, ne fait que commencer à prendre de la vitesse.