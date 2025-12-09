Une hécatombe: 17 footballeurs du Agri Spor, équipe turque de 4e division, ont été suspendus dans le cadre d'un vaste scandale de paris qui secoue le football turc.

ATS Agence télégraphique suisse

Résultat, l'entraîneur ne dispose plus que d'un maigrissime effectif de sept joueurs. «Nous continuerons à nous battre coûte que coûte», a promis lundi soir sur Facebook le club d'Agri, dont les 17 joueurs reconnus coupables de paris illégaux ont écopé de suspensions allant de 45 jours à 12 mois.

La Fédération turque de football (TFF) a suspendu la semaine passée 637 joueurs du championnat de 4e division, composé de 64 équipes, après avoir sanctionné au même motif 25 joueurs de première division et plus de 350 autres évoluant en 2e et 3e divisions. Beaucoup affirment avoir parié sur des rencontres il y a plusieurs années et avoir renoncé depuis.

Face aux sanctions de la fédération, qui a suspendu les championnats de 3e et 4e divisions deux semaines, l'entraîneur du Agri Spor a affirmé qu'il piocherait dans l'équipe juniors pour aligner onze joueurs lors de la prochaine rencontre.

La TFF, qui dit vouloir «nettoyer» le football turc, a révoqué la semaine passée 149 arbitres reconnus eux aussi coupables de paris illégaux. Six d'entre eux, ainsi que le président d'Eyüpspor, un club de première division, ont été placés en détention provisoire le 10 novembre dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Le procureur général d'Istanbul, qui enquête sur des soupçons de matches truqués, a promis d'"aller jusqu'au bout dans cette affaire».