Après neuf ans au club, Laura Tufo quitte Servette Chênois

La Genevoise de 25 ans, au club depuis les débuts du SFCCF, a disputé son dernier match en grenat, vendredi à la Praille. Un moment riche en émotions après tout ce qu'elle a vécu.

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Une page de l'histoire de Servette Chênois s’est tournée ce vendredi à la Praille. Le match retour de la finale de Women's Super League a été celui des adieux émouvants de Laura Tufo. A 25 ans seulement, la milieu de terrain faisait partie des meubles, étant la joueuse qui a disputé le plus de rencontres avec le SFCCF (185 matches). Son palmarès? Une promotion dans l'élite, trois succès en Coupe de Suisse et un troisième titre en championnat pour clore en beauté ce chapitre dans son club de cœur.

Arrivant en fin de contrat et n'ayant reçu aucune offre concrète de prolongation, la Genevoise a décidé de poursuivre son aventure ailleurs. «C'est effectivement très dur, c'est avec une grande émotion que je quitte le club», a-t-elle déclaré. Avant de préciser: «Concrètement, ils m'ont beaucoup fait attendre. Et pour moi, c'est un manque de considération, dans le sens où j'attendais une réponse depuis un moment. Et je n'ai pas envie de sentir que, s'ils me gardent, je dois être reconnaissante. Pour moi, les valeurs humaines sont très importantes. Je n'ai jamais aimé le foot pour le côté business. Et quand on n'est pas à l'aise avec ça, il faut savoir partir.» Ironie de l'histoire, il y a neuf ans, son premier match au SFCCF s'était déjà disputé au Stade de Genève contre Young Boys. Une belle manière de boucler la boucle.

«C'est une fierté d'être ici depuis autant de temps, de représenter cette ville, ce club», avait confié l'ancienne junior du FC Compensières lorsqu'elle avait été honorée pour son 150e match avec le SFCCF, déjà, comme un signe du destin, contre YB. «C'est un mélange de plein d'émotions, a-t-elle ajouté après la finale, les larmes aux yeux. Je suis super contente d'avoir gagné, je suis super triste de partir. Je n'ai pas l'impression que ce qui se passe soit réel.» Les derniers entraînements, les derniers moments avec les copines, les dernières minutes sur le terrain ont été des moments extrêmement compliqués. «Partir, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. J'ai vécu tellement de choses magnifiques ici. Même si c'est ma décision.»

«C'est tellement fou ce qu'on a fait depuis 2017»

Au vu de tout ce qu'a vécu Laura Tufo avec le Servette FCCF, dur de ressortir un seul meilleur moment. «C'est tellement fou ce qu'on a fait depuis 2017. Avec Laura (ndlr: Felber, avec qui elle joue depuis qu'elle a 7 ans), c'est les couleurs qu'on a toujours voulu défendre.» La promotion en LNA, le championnat remporté en 2021, le doublé en 2024, le parcours en Champions League, notamment avec une performance majuscule à Chelsea ou une rencontre disputée au Juventus Stadium, sont tous des moments forts dans la carrière footballistique de la milieu de terrain.

Des exploits d'autant plus remarquables qu'elle a réussi à concilier football et études en médecine, où elle est actuellement en première année de Master. Quitte à répéter ses cours par terre jusqu'à tard le soir dans les couloirs d'un hôtel londonien avant un match de Champions League contre Chelsea, afin de ne pas déranger celle qui partageait sa chambre.

«C'est comme vivre une rupture»

«Je me suis quand même donné congé de l'Uni demain», promet la milieu de terrain. La fête s'annonce aussi belle que douloureuse. «Je pense qu'il y aura plein de moments durant la soirée où je vais avoir les larmes. Comme aujourd'hui, hier, et ces dernières semaines. Mais je vais quand même clairement profiter.» La troupe de Cristian Toro est très soudée. La capitaine Daïna Bourma lui a d'ailleurs directement transmis le trophée après l'avoir soulevé. «C'est hyper gratifiant et ça fait vraiment plaisir d'avoir des coéquipières et des amies comme ça.»

Evidemment, entre la pression de la fin de saison et son départ, gérer ses études a été un peu plus difficile ces derniers temps. «Je ne vais pas mentir, l'Uni, actuellement, c'est compliqué. J'essaie de travailler mais je ne pense qu'à ça. C'est un peu comme vivre une rupture. C'est une sorte de deuil à faire. Quand je suis en train d'essayer de bosser, mon esprit s'évade. Mais je me dis que je dois me respecter et prendre du temps pour moi.... Et il n'y aura plus de foot la semaine prochaine.» Même si Laura Tufo doit fermer un magnifique chapitre de sa vie, à 25 ans, elle a encore toute la vie devant soi.