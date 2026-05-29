Menant rapidement 2-0, les Genevoises n'ont pas été inquiétées lors de la finale retour de Women's Super League. Après 2021 et 2024, elles remportent le championnat pour la troisième fois.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Servette Chênois est de retour sur le toit de la Suisse. En s'imposant 2-0 contre Young-Boys vendredi à la Praille en finale retour des play-off, les Grenat, victorieuses 1-2 à l'aller, remportent la Women's Super League pour la troisième fois de leur existence après 2021 et 2024. Comme il y a deux ans, elles réalisent même le doublé après leur triomphe fin mars en finale de la Coupe de Suisse (1-0), déjà contre le même adversaire. La série de 22 matches sans succès d'YB Frauen contre le SFCCF n'a donc pas pris fin.

Il n'y a pas eu photo. Comme lors du match aller, la troupe de Cristian Toro a très rapidement ouvert le score. On jouait depuis moins de deux minutes quand Asun Martinez a débordé sur la gauche et centré dans la surface pour Magdalena Sobal. Dos au but, la Polonaise de 21 ans s'est retournée et n'a laissé aucune chance à Amanda Brunholt. L'attaquante, prêtée par la Juventus, inscrivait à cette occasion son septième but des play-off. Et ce n'était pas la dernière fois qu'elle allait fait mal à l'arrière-garde des visiteuses. Peu après le quart d'heure, son centre allait être repoussé directement dans les pieds de Paula Serrano. Celle qui avait déjà maqué le but de la victoire en Coupe n'allait pas trembler pour donner deux longueurs d'avance à ses couleurs (16e), pour le plus grand bonheur des 5890 spectatrices et spectateurs (moins environ 200 fans bernois).

Une défense de fer

La troupe d'Imke Wübbenhorst devait alors marquer trois buts à la meilleure défense du pays pour espérer arracher les prolongations. Mais ce sont les Genevoises qui ont failli tripler la mise. Martinez, excellente sur son flanc gauche, a centré pour la tête de Therese Simonsson, dont la reprise a été admirablement repoussée par la portière bernoise (24e). La seule véritable occasion d'YB en première période? Un tir croisé puissant de Malaurie Grandes, bien repoussé par Mickaela Bottega (45e). La remplaçante d'Enith Salon a à nouveau parfaitement tenu son rang lors des rares incursions bernoises, comme lors de sa sortie dans les pieds de Maja Jelcic (26e).

Malgré les trois changements opérés par l'entraîneure bernoises à la pause, son équipe n'a jamais été capable de remettre en question la supériorité genevoise. La défense centrale, emmenée par Laura Felber et Amina Muratovic, deux joueuses formées au club, a parfaitement tenu, le SFCCF réalisant son 18e blanchissage en 24 matches de championnat.

Laura Tufo quitte le SFCCF

Grandes dominatrices de la saison régulière, les Servettiennes ont su confirmer en survolant les play-off. Peut-être moins joueur que ces dernières années, le SFCCF s'est montré extrêmement solide et a pu compter sur des attaquantes très efficaces pour remporter un doublé amplement mérité. Début août, il disputera les qualifications pour la Champions League., avec l'espoir de rééditer l'exploit de l'été 2021.

Si la série d'invincibilité du SFCCF contre YB Frauen se poursuit, une page de l'histoire du club genevois s'est terminée ce vendredi. Laura Tufo ne portera plus le maillot grenat la saison prochaine. Détentrice du record de rencontres avec Servette Chênois (185 matches), la Genevoise de 25 ans évolue au club depuis sa création. En neuf saisons au bout du lac, elle a tout connu: la promotion en Super League, les trois victoires en Coupe de Suisse, les trois triomphes en championnat et la phase de poules de la Ligue des championnes. Buteuse en demi-finales contre Zurich, l'étudiante en médecine, entrée en fin de match sous les ovations du public, quitte le Stade de Genève par la grande porte.