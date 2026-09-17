Voici comment fonctionne la nouvelle Nations League

Deux mois après son quart de finale au Mondial, la Suisse retrouve la Nations League. Gagner son groupe lui ouvrirait la voie d’une remontée directe et pourrait compter pour l’Euro 2028.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Environ deux mois après la finale de la Coupe du monde, les meilleurs joueurs suisses se retrouvent en sélection pour disputer la Nations League. Jeudi, Murat Yakin a dévoilé sa liste. Cette cinquième édition de la compétition s’accompagne d’un changement de calendrier: les six matches de groupe ne seront plus répartis sur trois rassemblements, mais sur deux. Le premier, le plus long, débutera jeudi prochain, avec quatre rencontres à disputer en onze jours.

Yakin veut «prouver que nous avons notre place en Ligue A»

Le parcours de la Suisse jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde a été une réussite. En Nations League, elle doit pourtant repartir de la Ligue B. Lors de l’édition 2024-2025, la Nati avait terminé dernière de son groupe sans avoir remporté le moindre match, ce qui lui avait coûté sa place en Ligue A. Elle vise désormais une remontée immédiate.

«Nous nous réjouissons de disputer ces six matches et voulons prouver que nous avons notre place en Ligue A», avait déclaré Murat Yakin lors du tirage au sort, en février dernier. Pour remonter directement, la Suisse devra terminer en tête d’un groupe qui comprend également l’Écosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord. Une deuxième place l’obligerait à disputer un barrage contre une équipe ayant fini troisième de son groupe en Ligue A.

Date Événement Lieu 26 septembre, 20 h 45 Macédoine du Nord – Suisse Skopje 29 septembre, 20 h 45 Écosse – Suisse Glasgow 3 octobre, 20 h 45 Suisse – Slovénie Lucerne 6 octobre, 20 h 45 Suisse – Macédoine du Nord Lucerne 13 novembre, 20 h 45 Slovénie – Suisse Ljubljana 16 novembre, 20 h 45 Suisse – Écosse Saint-Gall 6 décembre (heure encore inconnue) Tirage au sort des groupes des éliminatoires de l'Euro Belfast

Une première place qui compterait aussi pour l’Euro 2028

La Nati a une autre raison de viser la première place. Celle-ci elle pourrait en effet lui offrir une possibilité supplémentaire de participer à l’Euro si sa campagne de qualification se passait mal. Celle-ci débutera en mars 2027 et les 12 vainqueurs de groupe ainsi que les huit meilleurs deuxièmes obtiendront directement leur billet pour le tournoi.

La composition des chapeaux du tirage au sort n’est pas encore connue. Mais la Suisse, engagée en Ligue B de la Nations League, ne pourra pas figurer dans le premier. Elle retrouvera donc forcément l’une des grandes nations européennes dans son groupe de qualification. Un faux pas pourrait alors suffire à mettre même la deuxième place en danger.

C’est dans ce scénario qu’une victoire dans son groupe de Nations League pourrait se révéler décisive. Si la Nati ne se qualifie pas directement pour l’Euro, il lui restera la voie des barrages. Ceux-ci réuniront les quatre moins bons deuxièmes des groupes de qualification et les vainqueurs de groupe de la Nations League 2026-2027 les mieux classés parmi les équipes non qualifiées. Les vainqueurs de groupe de Ligue B pourraient donc en bénéficier, puisque ceux de Ligue A décrochent généralement leur billet pour l’Euro lors des qualifications.

Si la Suisse confirme les bonnes performances affichées à la Coupe du monde, elle devrait avoir les moyens de remporter son groupe. De quoi effacer le souvenir de sa relégation en Nations League, deux ans plus tôt.