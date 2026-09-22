Alors que Granit Xhaka a renoncé au rassemblement de la Nati en raison de l’enquête dont il fait l’objet, les Suisses ont rejoint Belek lundi. Et les nouveaux visages n’ont pas tardé à mettre l’ambiance.

La Nati arrive en Turquie sans Granit Xhaka, mais avec le sourire

La Nati arrive en Turquie sans Granit Xhaka, mais avec le sourire

Tobias Wedermann et Toto Marti

Un ciel bleu, du soleil, des températures avoisinant les 25 degrés et, au loin, le bruit des vagues: en ce lundi matin, le calme règne à l’hôtel de la Nati à Belek, sur la Riviera turque. Un début de journée paisible et presque idyllique. Mais aux alentours de 10 heures, heure locale, l’ambiance devient plus tendue. On sent bien qu’il se passe quelque chose en coulisse.

Peu après, les premières rumeurs circulent: Granit Xhaka ne se rendrait pas en Turquie avec l’équipe nationale en raison de l’enquête dont il fait l’objet. À 11h20, la Fédération suisse de football confirme la nouvelle. Le capitaine n’atterrira donc pas en Turquie à 19h45 comme prévu.

Gregor Kobel tente en vain de se cacher

Presque au même moment, l’avion d’Edelweiss atterrit à l’aéroport d’Antalya avec les premiers joueurs, ainsi que le nouveau directeur des équipes nationales de l’ASF, Marinko Jurendic, et le président Peter Knäbel.

Vers midi, ils descendent du bus devant l’hôtel Kempinski, où la Nati séjournera jusqu’à vendredi. Le gardien de la Nati, Gregor Kobel, tente en vain de se cacher des photographes et des journalistes qui l’attendent. Ardon Jashari, Michel Aebischer, Marvin Keller et Eray Cömert descendent également du bus.

Avec un peu de retard, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez, deux des joueurs les plus proches de Granit Xhaka au sein de la Nati, les suivent. Ils saluent les personnes présentes. Rien ne laisse paraître que leur ami et capitaine vient d’annuler son voyage avec la Nati. Ils disparaissent ensuite dans le hall de l’hôtel pour récupérer les clés de leur chambre.

La colocation des cadres de l’équipe dans le bungalow de l’hôtel, composée jusqu’ici de Granit Xhaka, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez, est donc réorganisée. Eray Cömert reprend la chambre laissée vacante par le capitaine.

Ricardo Rodriguez s’empare de la voiturette

Pendant ce temps, dehors, la nouvelle équipe «bonne humeur» de la Nati descend du car. Winsley Boteli, avec son t-shirt à paillettes, Johan Manzambi, Alvyn Sanches et Zachary Athekame sont là. Les rires fusent et les sourires sont nombreux. L’ambiance, jusque-là plutôt sérieuse devant l’entrée de l’hôtel, se détend immédiatement.

Ricardo Rodriguez, désormais muni de la carte d’accès à son bungalow, se joint au groupe. Il s’empare de la voiturette de l’hôtel et veut filer à toute allure avec Eray Cömert et Manuel Akanji. Mais l’employé de l’hôtel l’en empêche et l’oblige à prendre place sur le siège passager.

Le nouveau venu, Winsley Boteli, n’ose pas s’installer au volant. «Je n’ai pas le droit, je n’ai pas de permis de conduire», explique-t-il. Les rires fusent à nouveau.

Bonne humeur aussi chez Murat Yakin

Alors que l’affaire liée à Granit Xhaka et au coronavirus ne semble pas affecter le moral des joueurs, Murat Yakin a lui aussi une raison de se réjouir après le déjeuner: sa valise, égarée lors du vol aller dimanche, lui a finalement été livrée.

En coulisse, les préparatifs se poursuivent. La conférence de presse annoncée de Pierluigi Tami est reportée à plus tard, tandis qu’un bref entretien avec le président Peter Knäbel est également annoncé pour l’après-midi. L’objectif est de laisser cette affaire derrière soi, du moins pour le moment, et de permettre au rassemblement de la Nati de se poursuivre normalement. Les prochains jours montreront si cela sera possible.

Ce sont désormais les nouveaux visages et les joueurs appelés pour la première fois en équipe nationale qui doivent occuper le devant de la scène. Ils n’ont toutefois pas encore eu l’occasion de s’entraîner.

L’entraînement collectif prévu dans la soirée sur le terrain de football de l’hôtel a en effet été entièrement annulé. «Les joueurs suivent à la place des programmes individuels à l’hôtel», indique l’ASF. Pour Murat Yakin, ce programme individuel consiste notamment à jouer au padel, en compagnie de Manuel Akanji, qui portera le brassard de capitaine de la Nati lors des quatre prochains matches.