Les Belges ont créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de l’Inter au terme d’un match spectaculaire mardi (3-4). L'ancien Zurichois Cheveyo Tsawa raconte cette soirée particulière, vécue depuis le banc.

Carlo Emanuele Frezza

Quelle soirée de Champions League au stade Giuseppe-Meazza! L’Inter et le Club Bruges ont livré mardi une rencontre spectaculaire, riche de sept buts, trois tirs sur les montants et d’innombrables occasions. Un scénario complètement fou, au terme duquel les Belges ont créé la surprise (3-4).

Quatre joueurs helvétiques étaient concernés par cette rencontre. Trois d’entre eux figuraient dans le camp des vainqueurs: Yann Sommer, Andrej Vasovic et Cheveyo Tsawa. Sommer gardait les buts, tandis que les deux jeunes espoirs ont vécu cette victoire mémorable depuis le banc.

«Nous pouvons être très fiers»

«C’était la première fois que je vivais un match dans un stade aussi grand. Je n’avais encore jamais connu ça. Ce sont des soirées qu’on n’oublie pas», a confié Cheveyo Tsawa à Blick après la rencontre.

Le jeune milieu espérait bien sûr entrer en jeu. «Evidemment. Mais au final, l’équipe passe toujours en premier.» Et dans ces conditions, difficile de ne pas savourer. «Gagner à Giuseppe-Meazza avec le Club Bruges contre un adversaire aussi prestigieux, c’est énorme. Nous pouvons être très fiers de nous.»

Nicolò Tresoldi en héros

Le grand homme de la soirée côté brugeois se nomme Nicolò Tresoldi. L’attaquant italo-allemand de 22 ans a inscrit un triplé et porté son équipe vers une victoire retentissante.

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Le contexte rend l’histoire encore plus savoureuse: supporter du Milan AC depuis son enfance, Tresoldi devait affronter l’Inter dans son stade mythique. «Avant le match, je sentais qu’il était très impatient. En revanche, je ne savais pas qu’il était fan du Milan AC. Cela rend sa performance contre l’Inter encore plus spéciale», sourit Tsawa.

Tresoldi est l’un des grands espoirs du Club Bruges. «Marquer trois buts à Giuseppe-Meazza, ça parle de lui-même. Il est incroyable. On voit ses qualités à chaque entraînement. Il a un avenir prometteur», s’enthousiasme l'ancien junior du FC Saint-Gall. Une prestation qui illustre aussi la réputation du Club Bruges dans le développement des jeunes joueurs.

Cheveyo Tsawa prend ses marques

Cheveyo Tsawa découvre lui aussi ce nouvel environnement. Le joueur de 19 ans a rejoint le club belge cet été en provenance du FC Zurich pour 6,5 millions de francs. Avec les bonus, le montant du transfert pourrait atteindre environ 8,5 millions. Se sent-il déjà chez lui? «Oui, je commence à me sentir un peu comme à la maison», répond-il.

Depuis son arrivée, Tsawa est entré six fois en jeu. «Il faut être patient et continuer à travailler dur. Ensuite, les choses viendront», assure-t-il. Le milieu de terrain peut aussi compter sur la présence de Yann Sommer et Andrej Vasovic. «C’est vraiment génial. Je peux beaucoup apprendre d’eux deux.» S’il connaissait déjà Vasovic grâce aux sélections de jeunes, la relation avec Sommer est différente. «Pouvoir côtoyer une personnalité comme lui, c’est un immense privilège.»

Une victoire qui lance Bruges

Au-delà des joueurs suisses, Tsawa insiste surtout sur la qualité du groupe brugeois. «Nous avons vraiment une très bonne équipe. Ce match l’a montré.» Cette victoire permet aussi au Club Bruges de réagir après sa courte défaite 2-3 contre Aston Villa lors de son premier match de Champions League. Pour Cheveyo, l’objectif est clair: «Nous voulons continuer sur cette lancée.»