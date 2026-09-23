En début de semaine, la gendarmerie française a indiqué avoir arrêté une personne soupçonnée d’avoir commis un vol par effraction au domicile d’Ada Hegerberg avant la finale de la C1, en mai dernier.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Il n’y a pas que dans le football masculin que des malfrats profitent de l’absence des joueurs pour commettre des larcins à leur domicile. Gianluigi Donnarumma, Ángel Di María, Marquinhos, Raheem Sterling, Alexander Isak et bien d’autres ont été victimes de ce fléau, qui touche désormais aussi le football féminin. Ada Hegerberg l’a appris à ses dépens.

L’attaquante norvégienne de l’OL Lyonnes, qui affronte Servette Chênois ce soir, a été cambriolée à son domicile en France dans la nuit du 21 au 22 mai, alors qu’elle et son équipe se trouvaient à Oslo pour y disputer la finale de la Champions League contre Barcelone. Des biens, dont la valeur n’a pas été dévoilée, avaient alors été dérobés. Une dizaine de jours auparavant, un tracker avait été retrouvé sur sa voiture.

Des traces d'ADN

Selon un communiqué diffusé lundi par la gendarmerie nationale et cité par plusieurs médias français, un suspect a été interpellé dans le cadre de cette enquête. Les enquêteurs ont pu exploiter un profil ADN retrouvé au domicile de la première Ballon d’or de l’histoire, ce qui a permis d’identifier un suspect déjà connu pour des faits similaires.

L’individu a été interpellé à Grenoble et placé en garde à vue, avant d’être déféré deux jours plus tard au tribunal judiciaire de Lyon pour être jugé en comparution immédiate. À la demande du prévenu, le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 5 novembre. Les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact qu’il a joué dans ce cambriolage et s’il avait des complices.