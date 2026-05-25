Les Servettiennes font un pas vers le doublé

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Toute série a une fin. Mais celle d'invincibilité de Servette Chênois contre YB Frauen ne s'est pas achevée ce lundi 25 mai 2026 au Wankdorf. La dernière défaite des Genevoises contre les joueuses de la capitale? Le 17 août 2019 (1-0). Autant dire que les Grenat peuvent être considérées comme le bête noire des Bernoises, comme lorsqu'elles ont remporté la Coupe de Suisse en mars dernier. Cette finale aller des play-off de Women's Super League n'a pas dérogé à la règle. Vainqueur 1-2, le SFCCF a fait un pas vers le titre.

Grandes dominatrices de la saison régulière, les Servettiennes n'ont eu besoin que de cinq minutes pour ouvrir le score sur coup franc. Le centre-tir de Therese Simonsson a surpris tout le monde, dont la portière Amanda Brunholt, pas très bien inspirée sur le coup (5e). Amina Muratovic non plus n'a pas été très à son affaire lorsqu'elle n'a pas assez appuyé sa passe en retrait pour Mickaëla Bottega. Mais Maja Jelcic a perdu son duel avec la portière grenat (11e). A l'image de sa parade sur un tir dangereux de Malaurie Granges (45e), l'internationale sénégalaise a très bien suppléé la championne du monde espagnole Enith Salon, gravement blessée au genou il y a dix jours lors de la demi-finale retour contre Zurich.

Les protégées de Cristian Toro, qui a prolongé cette semaine son contrat avec le SFCCF, ont mis du temps à inscrire le deuxième but. Il a manqué quelques centimètres à Magdalena Sobal pour reprendre un centre de Joana Marchao (14e) et la tête de Paula Serrano a été brillamment repoussée par Brunholt (17e). Sobal a également fait preuve d'égoïsme lors d'un 2 contre 1, choisissant le tir plutôt que de centrer pour Simonsson, seule au point de penalty (33e).

Encouragées par les 7977 personnes présentes au Wankdorf, les Bernoises ont poussé pour égaliser après la pause. Le tir de Laura Frey est passé par-dessus (52e), tandis qu'Athena Kühn n'a pas profité d'un cafouillage dans la surface servettienne (54e). Avec les sorties d'Elodie Nakkach et Joana Marchao, blessées, on sentait que le SFCCF perdait en sérénité. Mais il a su se montrer efficace en contre.

YB marque sur penalty

Daïna Bourma a lancé en profondeur Sobal, qui, cette fois, a levé la tête. L'attaquante polonaise a centré en retrait pour Cristina Libran qui a parfaitement décalé Simonsson. La meilleure gâchette et «Golden Player 2026» de Super League a fait honneur à son rang en inscrivant le doublé (69e). Dos au mur, les tenantes du titre ont tout tenté pour réduire le score. Mais Bottega a devancé Jelcic (75e), a bloqué un tir de Granges (77e) et a vu la tentative de Géraldine Ess passé par-dessus (83e). Les joueuses d'Imke Wübbenhorst allaient tout de même être récompensées, Maja Jelcic transformant un penalty accordé à la suite d'une faute de main de Simonsson (90e). De quoi laisser un peu de suspense pour le match retour.

Les deux équipes auront désormais quatre jours pour se remettre de leurs efforts. Le retour aura lieu dès vendredi prochain à la Praille (19h). Avec une grande inconnue: est-ce que le public genevois va (enfin) se déplacer en masse pour aider le Servette FCCF à placer la Cité de Calvin sur le toit de la Suisse?