Therese Simonsson, une attaquante en or pour Servette

Encore un trophée pour Servette en football féminin! Therese Simonsson a été élue «Golden Player 2026» ce lundi à Aarau au gala de la SAFP. Une récompense appréciée à sa juste valeur par la Suédoise. Les Genevoises ont d'ailleurs placé cinq joueuses dans le onze-type.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«C'est le premier prix individuel de ma carrière, je suis trop contente!» A 28 ans, Therese Simonsson a déjà eu le temps de marquer des dizaines de buts dans sa vie, le dernier pas plus tard que vendredi en quarts de finale retour des play-off face à Aarau (4-0), mais son armoire à trophées personnelle était encore vide. L'anomalie est désormais réparée pour l'attaquante de Servette Chênois Féminin, élue «Golden Player 2026» au gala de la Swiss Association of Football Players (SAFP) ce lundi. Et ce au lendemain de son anniversaire!

Cinq Servettiennes dans le onze-type

Les meilleures joueuses et joueurs du football suisse avaient en effet rendez-vous au Kultur & Hongresshaus d'Aarau et les Genevoises, premières de la saison régulière en championnat et vainqueures de la Coupe de Suisse, ont logiquement été les plus sollicitées à l'heure de monter sur scène. Elles ont été cinq à figurer dans l'équipe-type et leur très prolifique attaquante suédoise a donc remporté le titre suprême de joueuse de l'année. Une récompense d'autant plus gratifiante qu'elle a été décernée non pas par des journalistes ou des expertes, mais par les joueuses elles-mêmes.

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Auteure de douze buts en saison régulière, Therese Simonsson et son petit gabarit ont affolé les défenses de toute la Suisse et ce n'est sans doute pas fini, vu qu'il reste aux Servettiennes à disputer les demi-finales de play-off (contre Zurich) et, tout le monde l'espère, les finales (face à YB ou Saint-Gall).

«C'est ce qu'on veut, le doublé!», s'exclame la Suédoise, interrogée par Blick son trophée en main ce lundi soir. Arrivée à Servette à l'été 2023, elle y a tout de suite remporté le doublé, avant de passer une deuxième année plus compliquée. Mais cette saison, tout va pour le mieux pour les Genevoises. «La différence, c'est qu'on est redevenues une vraie famille et la confiance est là, au maximum. C'est la clé pour réussir notre fin de saison», assure celle qui ne s'attendait pas à remporter ce trophée de «joueuse de l'année».

Genève, une ville où elle vit seule et se plaît

«C'est vrai, c'est une surprise pour moi. Mais c'est une récompense pour le collectif. Et si vous voulez vraiment parler de moi, alors je peux vous dire que je suis heureuse, parce que je sais tout le travail qu'il y a pour avoir ce trophée dans les mains», glisse celle qui habite seule à Genève et s'y plaît. «C'est une ville magnifique, l'équipe est top, mes coéquipiers sont de haut niveau. J'ai tout ce qu'il me faut.»

Alors qu'elle arrive en fin de contrat cet été, pense-t-elle déjà à l'avenir? Elle assure que non. «Je suis concentrée à fond sur le fait de gagner le doublé, le reste viendra plus tard. Il reste un mois.» Qu'elle parte ou qu'elle reste, elle aura au moins vécu de belles expériences et gagné plusieurs trophées, collectifs et désormais individuel. Et aussi appris une nouvelle langue. «Un peu. Je prends des cours. Ca va», sourit-elle, dans un très bon français, un peu timide mais bien maîtrisé.

Golden eleven Women’s Super League

Gardienne: Enith Salon (Servette)

Défenseures: Daïna Bourma (Servette), Marta Cazalla Garcia (GC), Naomi Mégroz (Zurich)

Milieux: Qendresa Krasniqi (GC), Athena Kuehn (YB), Paula Serrano (Servette), Asun Martinez (Servette)

Attaquantes: Paige Bailey-Gayle (Rapperswil), Kayla Jay McKenna (GC), Therese Simonsson (Servette)

Meilleure joueuse: Therese Simonsson