Gianni Infantino propose une consultation des 211 fédérations membres de la FIFA pour réformer sa gouvernance. Sous pression après l'échec de son projet controversé, il veut renforcer transparence et participation.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la FIFA Gianni Infantino a proposé lundi «une consultation» des fédérations afin de réformer la gouvernance de l'instance. Il a adressé une lettre à ce propos aux 211 fédérations membres,dont l'AFP a obtenu une copie..

«Je proposerai que le Conseil (de la FIFA, ndlr) organise une consultation directe, structurée et limitée dans le temps avec les confédérations, les associations membres et les parties prenantes concernées sur la manière de renforcer encore les processus décisionnels de la FIFA», a écrit Gianni Infantino, alors que la Fédération internationale de football est plongée dans la crise depuis la révélation du projet avorté de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

«Renforcer la transparence»

«Cette consultation inviterait à présenter des propositions précises concernant une implication plus précoce des instances institutionnelles, les rôles respectifs du Président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que les moyens concrets de renforcer la transparence, la participation et la responsabilité dans les grandes initiatives stratégiques», a ajouté le dirigeant italo-suisse.

Gianni Infantino propose d'étudier les premières propositions dès le Conseil prévu le 15 octobre, en précisant que «les contributions écrites reçues ultérieurement, mais dans un délai raisonnable, seront naturellement également examinées». «Toute modification statutaire qui en résulterait serait ensuite soumise au Congrès pour examen et approbation selon la procédure appropriée», a-t-il précisé.

Sous pression de l'UEFA

Cette initiative intervient au moment où le patron de la FIFA, candidat à sa propre succession en mars prochain, est fortement fragilisé après avoir mené sans concertation un projet de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés pour y loger des actifs de la FIFA, dont la Coupe du monde.

Infantino avait finalement dû retirer ce projet baptisé «FIFA Forward Entreprise» (FFE) après avoir fait face à la farouche opposition de la Confédération européenne (UEFA), de la Confédération de l'Amérique du nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) et de la Confédération asiatique (AFC). Malgré le retrait du projet FFE, l'UEFA, suivie par la Concacaf et l'AFC, maintiennent la pression sur Infantino dont elles réclament le départ.