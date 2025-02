«Granit Xhaka ferait du bien au Bayern Munich»

Dans une interview exclusive, le vainqueur de la Ligue des champions 2005 place Yann Sommer dans le top 4 des meilleurs gardiens de but d'Europe. Et pour Dieter «Didi» Hamann, Granit Xhaka est tout simplement «de classe mondiale».

Florian Raz

Samedi, la Bundesliga connaîtra un grand choc avec l'affrontement entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich (18h30, en direct sur Sky Sport). Didi Hamann, vainqueur de la Ligue des champions et expert pour Sky, explique pourquoi il voit le champion en titre Leverkusen favori malgré la pression de la victoire. Pourquoi Granit Xhaka est si important pour Leverkusen. Et pourquoi il considère désormais Yann Sommer comme un bon gardien.

Blick: Monsieur Hamann, vous avez maintenant l'occasion de vous racheter.

Didi Hamann: Moi?

Oui, lorsque Yann Sommer était au Bayern Munich, vous l'aviez critiqué en tant qu'expert TV. Maintenant, vous pouvez en retour faire l'éloge de Granit Xhaka.

Pas seulement le sien, mais aussi celui de Sommer! Ce qu'il réalise depuis qu'il est en Italie, c'est ce que j'attends d'un gardien de haut niveau. Il enchaîne les clean sheets, encaisse très peu de buts – il fait son travail à merveille. Oui, je l’ai critiqué par le passé, mais il mérite aujourd’hui des félicitations. Actuellement, il fait partie des trois ou quatre meilleurs gardiens d’Europe. Il est l’une des raisons pour lesquelles l’Inter Milan est une équipe redoutable en Ligue des champions.

Et Xhaka?

Il est la pièce maîtresse de cette équipe de Leverkusen. Bien sûr, Florian Wirtz fait les gros titres, mais Xhaka est le patron, le métronome. Ce qu'il montre depuis 18 mois est tout simplement de classe mondiale.

Au cours de votre carrière, vous avez joué au même poste que le capitaine de la Nati. Qu’a-t-il que vous auriez aimé avoir?

Un pied gauche! (Rires) À Arsenal, il manquait parfois de discipline, avec des expulsions évitables et des fautes inutiles. Il s’est totalement débarrassé de cela. Et surtout, il possède une qualité de passe exceptionnelle. Sa précision, la façon dont il oriente le jeu et dans quel pied il met le ballon… C’est l’une des raisons pour lesquelles Leverkusen impose un tel rythme dans ses matches. Il interprète son rôle de manière sensationnelle.

Qui est Didi Hamann? Dietmar «Didi» Hamann est né en 1973 et a grandi à Munich. Entre 1993 et 1998, il joue pour le Bayern. Après une petite saison à Newcastle (1998-99), il atterrit à Liverpool, où il reste sept ans. De 2006 à 2009, il joue à Manchester City. L'ancien milieu défensif remporte la Coupe de l'UEFA (2001) et la Ligue des champions (2005) avec Liverpool. Avec le Bayern, il devient champion d'Allemagne en 1994 et 1997. Aujourd'hui, il est expert pour la chaîne de télévision payante Sky.

Xhaka était le joueur clé de Leverkusen la saison dernière – exactement le profil qui a manqué au Bayern?

Et qui leur manque peut-être encore aujourd’hui. Ils avaient repositionné Joshua Kimmich sur le côté droit et recruté Paulinho. Maintenant, Kimmich et Leon Goretzka jouent à nouveau ensemble, et Aleksandar Pavlovic pourrait être une solution. Mais Xhaka ferait beaucoup de bien au Bayern.

Ce match est aussi un duel entre deux entraîneurs passionnants. D’abord Xabi Alonso: pourquoi est-il déjà considéré comme un futur grand coach?

Il était déjà un joueur exceptionnel au milieu de terrain. Mais comme il n'était pas le plus rapide, il devait compenser par une lecture de jeu exceptionnelle. Il avait toujours deux ou trois coups d'avance, comme Xhaka aujourd’hui. Ce type de compréhension du jeu est un avantage énorme. Ensuite, Alonso possède une incroyable sérénité et une autorité naturelle. Peu importe ton talent ou ton palmarès, si tes joueurs ne t’écoutent pas, ça ne sert à rien. Et lui semble vraiment capter leur attention avec ses discours.

Pour Leverkusen, ce match à domicile contre le Bayern est-il sa dernière chance de conserver son titre?

Et cela pourrait avantager le Bayern. Néanmoins, je donne un léger avantage au champion en titre. Oui, ils ont fait deux matchs nuls récemment, mais ils jouent mieux que lors des trois premiers mois de la saison, où ils avaient parfois du mal. Maintenant, ils ont retrouvé leur rythme, presque tous leurs joueurs sont disponibles, et avec Victor Boniface, ils disposent d’une arme supplémentaire sur le banc. Je pense qu’ils vont gagner.

Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, semble refuser tout compromis. Avec Burnley, il a préféré descendre en Championship plutôt que de renoncer à son football offensif.

Oui, ce qui n’a pas été très apprécié là-bas.

Il n’est donc pas encore au niveau d’Alonso?

Alonso a déjà remporté le championnat et la Coupe, et disputé une finale de Ligue Europa. Avant d’être reconnu, il faut d’abord gagner des titres et prouver qu’on sait répondre présent dans les grands moments. Les matches décisifs du Bayern arrivent maintenant: samedi contre Leverkusen, puis en Ligue des champions, contre Leverkusen ou l’Atlético. Difficile d’être trop critique envers une équipe qui gagne souvent, mais je pense que le Bayern doit encore s’améliorer s’il veut aller loin en C1.

Vous êtes actuellement à l'affiche d'un documentaire sur le Bayern des années 90. Spectaculaire, tout ce qui se passait à l'époque: indiscrétions, querelles publiques et des stars comme Lothar Matthäus ou Jürgen Klinsmann.

Pour les spectateurs, c’est certainement amusant à voir aujourd’hui. Mais pour nous, joueurs, c'était épuisant. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je suis parti. Nous avions d’immenses individualités, mais pas toujours la meilleure équipe. On aurait pu faire beaucoup mieux avec une confiance totale entre les joueurs.

Un joueur suisse manque au documentaire: Ciriaco Sforza. Quels souvenirs gardez-vous de lui?

C’était un grand joueur. Mais quand il est arrivé, il y avait déjà deux ou trois groupes bien établis dans l’équipe. Pour un nouvel arrivant, s’intégrer était presque impossible. Ciri était un peu entre deux eaux. Il venait de Kaiserslautern, tandis qu’Andreas Herzog et Mario Basler arrivaient de Brême. A Munich, tout était différent. Malgré cela, il faisait partie de ceux dont j’ai beaucoup appris quand j’étais jeune. Je suis encore en contact avec lui aujourd’hui.

La stratégie du président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, rappelle aussi les années 90. Avant le match contre Leverkusen, il n’a cessé de répéter qu’il voulait voir Florian Wirtz au Bayern. Simple jeu psychologique?

Je ne pense pas que ce soit juste un petit jeu. Le Bayern est en contact avec la famille Wirtz depuis deux ou trois ans déjà. Florian Wirtz est le meilleur joueur allemand, peut-être même l’un des meilleurs en Europe. Que le Bayern s’intéresse à lui, c’est logique. Mais je ne pense pas que cela le rende nerveux. Il sait qu’il peut aller où il veut. Et Uli Hoeness veut voir les meilleurs joueurs à Munich. C’est normal de rêver. Mais j’ai du mal à imaginer Wirtz quitter Leverkusen pour le Bayern.