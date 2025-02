Avec son mercato gagnant, YB revient en force et la Super League tremble!

Young Boys est en grande forme en ce début d'année et va contre toute attente se mêler à la lutte pour le titre cette saison. Et cela grâce notamment à un mercato réussi, selon notre journaliste.

Young Boys et Christian Fassnacht reviennent fort dans la course au titre. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller

«Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué», comme dit le dicton. Et celui-ci colle plutôt bien avec la situation de Young Boys cette saison. Tiens donc. Il faut dire qu’après avoir connu un automne cauchemardesque, Yb a tout changé. Giorgio Contini, entraîneur en place depuis début janvier, et son équipe montrent qu’il faudra compter sur eux pour la course au titre. Chose qui paraissait inconcevable il y a quelques semaines encore.

La recette? Un mercato cette fois-ci réussi, avec l'arrivée d'un nouveau numéro 9 (Chris Bedia), d'un milieu expérimenté qui se montre déjà presque indispensable (Rayan Raveloson, venu de Ligue 1 et pas de Ligue 2 cette fois) et le retour au club d’un certain Christian Fassnacht (meilleur transfert de l'hiver en Suisse d'après moi). Ce dernier apporte toute l’énergie et la volonté qui manquaient à ses prédécesseurs à son poste.

Si la direction sportive a vu juste dans le sens des arrivées, que dire de celui des départs? Exit les flops Silvère Ganvoula et Anel Husic. De leur côté, après de bons et - trop - longs services, Cheikh Niasse et Meschack Elia ont pu partir à l’étranger alors que le prêt de Patric Pfeiffer (20 minutes de jeu en Ligue des champions et 45 en Coupe de Suisse) a été rompu après 6 mois. Giorgio Contini et son staff, qui ont fait retrouver à l'équipe son ADN d'intensité physique et de jeu haut, peuvent ainsi travailler avec un groupe plus restreint. Ce qui n’est jamais mauvais, bien au contraire. Surtout que le fardeau de la Coupe d’Europe est terminé pour YB. Ce que Loris Benito n’a d'ailleurs pas manqué de saluer après le large succès des Bernois face à Yverdon Sport 6-1. «C’est un poids en moins», disait l’expérimenté capitaine de Young Boys.

Si les Bernois sont encore en vie, c’est également grâce à la faiblesse du championnat. En effet, que ce soit Servette, Lugano ou Bâle, aucune des équipes qui a occupé la tête du championnat n’a su enchaîner et creuser son avance sur ses poursuivants. De quoi permettre à YB de revenir à 6 points avant d'affronter Winterthour ce samedi et Lugano la semaine prochaine. Pendant ce temps, Bâle recevra Lausanne et ira à Saint-Gall et Lugano recevra un Lucerne lui aussi en forme. Vous me voyez venir?