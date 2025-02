YB est de retour! La preuve? Trois Bernois sont représentés dans la Top-Team de la 23e journée, qui compte deux joueurs du LS et un de Servette. Largement battus, les Yverdonnois et les Sédunois se trouvent de l'autre côté.

Lausanne et Servette au top, Sion et Yverdon en flop

Lausanne et Servette au top, Sion et Yverdon en flop

Qui a brillé et qui a déçu lors de cette 23e journée de Super League? Blick apporte sa réponse!

La Top-Team de la 23e journée

Justin Hammel (GC): Avec ses parades, il désespère les joueurs de Lugano et leur entraîneur Mattia Croci-Torti pendant presque 90 minutes. Il fait ensuite sensation en dehors du terrain avec son interview. «Je m'en fous», dit-il après la victoire manquée en parlant de ses parades.

Jozo Stanic (Saint-Gall): Il est toujours maître de la situation et a bloqué quatre tirs zurichois. Forte performance du défenseur germano-croate.

Noë Dussenne (Lausanne): Le chef de la défense renoue avec ses performances exceptionnelles de la première partie de saison. Le Belge dégage une autorité incroyable. Gagne plus de 70% de ses duels.

Mohamed Camara (YB): Il a réalisé son meilleur match de la saison, avec un taux de passes réussies intéressant.

Alan Virginius (YB): Il contribue au festival de tirs bernois avec un but et une passe décisive. Son dribble sur Federico Barba pour le 2-0 vaut à lui seul le billet d'entrée.

Alvyn Sanches (Lausanne): Avec ses deux buts et son assist, il est une fois de plus le meilleur joueur lausannois. Son départ cet été pour un club du big 5 est inéluctable.

Aleksandar Stankovic (Lucerne): Une attraction en Super League depuis longtemps en tant que numéro 6. Contre Winterthour, il joue la deuxième mi-temps en tant que défenseur central par nécessité. Et dans cette position aussi, il se montre convaincant. Une promesse pour l'avenir.

Dereck Kutesa (Servette): Pendant 45 minutes, Servette semble déstabilisé et timide face à Bâle. Puis l'ailier de la Nati arrive et met le turbo à deux reprises. Cela suffit pour laisser Kevin Rüegg sur place comme un junior E. Et Adrian Barisic doit s'estimer heureux s'il n'a pas pris froid dans le courant d'air provoqué par Dereck Kutesa lorsqu'il est passé à côté de lui. Une passe décisive, un but: c'est ainsi que l'on intègre la Top-Team.

Lars Villiger (Lucerne): Winterthour lui convient bien. Dimanche, il a mis fin à cinq mois sans but, qui plus est avec un doublé. Comme fin août, lorsqu'il avait marqué contre le FC Winterthour ce qui étaient jusqu'alors ses derniers buts de la saison.

Chris Bedia (YB): Un doublé contre Sion! En deux matches, il a déjà marqué trois fois sous le maillot d'YB. C'est le même nombre qu'en 21 matches dans le championnat anglais.

Jean-Pierre Nsame (Saint-Gall): Égale avec son doublé le record de Marco Streller en Super League (111 buts). Pour reprendre une expression de son entraîneur Enrico Maassen : «Il sait où se trouve le but».

La Flop-Team de la 23e journée

Yanick Brecher (Zurich): D'abord, il fait une passe catastrophique à Lindrit Kamberi avant le 1-1, puis il laisse passer le tir de Jean-Pierre Nsame, qui n'est pas impossible à arrêter.

Jason Gnakpa (Yverdon): Paolo Tramezzani tente sa chance avec le milieu de terrain défensif au poste d'arrière droit. Il est plutôt irréaliste de penser qu'il renouvellera l'expérience.

Federico Barba (Sion): Vu la manière dont l'Italien se comporte dans son duel avec Alan Virginius, il n'est pas exclu que son président Christian Constantin renonce à lui verser son salaire de février.

Lukas Mühl (Winterthour): Ce que fait le défenseur avant le 1-1 fait mal rien qu'en le regardant.

Milton Valenzuela (Lugano): «Une grosse erreur», dit Mattia Croci-Torti à propos du but encaissé contre GC. Malgré la supériorité numérique sur cette action, trois Tessinois se font abuser par deux Sauterelles, Milton Valenzuela en tête.

Jakub Kadak (Lucerne): La première entrée en jeu et le dernier remplacement de Mario Frick, l'entraîneur du FC Lucerne! Peine maximale après 39 minutes de temps de jeu. Le Slovaque, très habile techniquement, est trop peu présent.

Cheveyo Tsawa (Zurich): Trop motivé. Il marche sur le pied de Lukas Görtler après 30 secondes et donne un coup de coude à Christian Witzig au visage. Il la chance de ne pas recevoir de carton rouge, il est remplacé après 22 minutes. Tant mieux, sinon il aurait été expulsé.

Antonio Marchesano (Yverdon): Rien de bon, rien de dangereux, un match insuffisant. Ce n'est pas pour cela, qu'Yverdon a fait venir le milieu de terrain sur les bords du lac de Neuchâtel.

Antoine Baroan (Winterthour): Il a marqué quatre de ses cinq buts de la saison à la Schützenwiese. A l'extérieur, le Français a du mal. Même à la Swissporarena, où il laisse passer sa seule chance.

Juan Perea (Zurich): Atteint une valeur d'Expected Goal de 0,06 avec ses deux tirs. Pas étonnant que le Colombien attende un but depuis octobre.

Bénie Traoré (Bâle): Top ou flop, Bénie Traoré ne semble pas faire autrement. Contre Servette, l'ailier bâlois doit jouer un peu plus en retrait que par le passé. Cette position ne lui convient pas, car sa plus grande force, la profondeur, n'est pas mise en valeur. Remplacé à juste titre après une heure.

