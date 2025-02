Une nouvelle procédure ouverte contre le FC Schaffhouse

Les problèmes s'enchaînent pour le FC Schaffhouse.

Nicolas Horni

Les problèmes s'accumulent pour le FC Schaffhouse: comme l'a annoncé la ligue ce jeudi, le président de la commission de discipline de la Swiss Football League a ouvert une procédure contre le club pour violation de l'obligation d'informer.

La direction n'a pas transmis à temps, c'est-à-dire avant la fin janvier, toutes les attestations de paiement des cotisations de sécurité sociale du mois de décembre, «alors qu'un délai de grâce lui avait été accordé.»

Propriété encore floue

Cela vient s'ajoutant à une longue liste d'éléments qui instaurent un certain flou autour du FC Schaffhouse. En janvier, le club a annoncé que l'entreprise de construction zurichoise détenue par les deux frères Fitim et Boletin Hasani reprendrait 100% des actions du club. La semaine dernière, Radio Munot rapportait que la vente annoncée aux nouveaux investisseurs n'avait toujours pas été enregistrée auprès de la ligue.

Interrogés par Blick, les parties concernées, dont les frères Hasani, la ligue et le PDG du FCS Jimmy Berisha, ont confirmé que la vente n'avait pas encore été finalisée. Les entrepreneurs découvraient chaque jour quelque chose de nouveau, ce qui rendait la situation encore plus difficile. Jimmy Berisha n'a pas non plus été en mesure d'expliquer quelle était la situation actuelle, car il n'a pas été impliqué dans les négociations de transfert.