1/5 Zeki Amdouni a déjà marqué lors de cette saison de Champions League. Il veut maintenant réitérer l'exploit lors de la phase à élimination directe. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

Le peuple du football a longtemps été habitué à ce que la Champions League se repose pendant les mois d'hiver. Depuis cette saison, tout a changé et, après la fin de la phase de ligue il y a deux semaines, le tour intermédiaire est déjà là! Alors que les huit premiers (dont Yann Sommer avec l'Inter et Granit Xhaka avec Leverkusen) se reposent, les équipes classées de la 9e à la 24e place se battent pour une place en huitièmes de finale en aller-retour. Neuf Suisses sont de la partie à ce stade. Blick évalue les chances de leurs clubs.

De grandes chances de qualification pour les 8es

Benfica avec Zeki Amdouni: Les Portugais ont de bons souvenirs de leur adversaire monégasque. Lors de la phase de ligue, ils étaient menés 2-1 à Louis II et se sont imposés 3-2 dans les dernières minutes. L'homme qui a inscrit le but de la victoire? Zeki Amdouni. Si l'on analyse les deux courbes de forme, Benfica devrait à nouveau s'imposer. Zeki Amdouni marquera-t-il à nouveau en tant que joker?

Une chance sur deux de se qualifier pour les 8es

Manchester City avec Manuel Akanji Le Real Madrid, le plus gros morceau possible, attend les Citizens dans le tour intermédiaire. Faire un pronostic précis relève donc de la pure spéculation. Le fait que les deux équipes aient éprouvé des difficultés inhabituelles en cette saison de Champions League rend ce choc encore plus indécis. Une chose est claire: Manuel Akanji sera titulaire au sein de la défense de Pep Guardiola.

Feyenoord avec Jordan Lotomba: D'un point de vue purement historique, le duel face à Milan est une affaire classée, d'autant plus si l'on considère les nouvelles recrues des Rossoneri, lesquels viennent d'engager Santiago Gimenez, le meilleur buteur de Feyenoord! Mais tout cela ne veut rien dire, car Milan a déjà montré plusieurs visages cette saison. C'est la grande chance de Feyenoord, une équipe qui sait comment surprendre. Il suffit de penser au match contre le Bayern en phase de ligue. Jordan Lotomba ne sera toutefois pas de la partie, lui qui s'est fracturé le tibia en décembre.

Borussia Dortmund avec Gregor Kobel: Sur le papier, le Borussia Dortmund part favori dans son duel avec le Sporting Portugal. Mais au vu de la baisse de forme constante des Allemands et de la qualité des Portugais, on peut débattre de cet aspect. Ce qui est sûr, c'est que le BVB a l'occasion de sauver sa saison avec la Champions League, comme l'année dernière, où il s'était hissé jusqu'en finale. Mais cette fois-ci, cela risque d'être nettement plus difficile.

Peu de chances de se qualifier pour les 8es

Le Stade brestois avec Edimilson Fernandes: Au lieu d'une qualification directe pour les huitièmes de finale (possible jusqu'au dernier moment), le club breton doit désormais se coltiner le PSG, un adversaire qui ne lui convient pas. Cette saison, Brest a perdu deux fois contre Paris (1-3 et 2-5). Et de toute façon, le huitième de la Ligue 1 n'a gagné que quatre fois contre le club de la capitale dans son histoire. La dernière victoire remonte au 26 janvier 1985 - mais il faut préciser ici que Brest a très longtemps été en deuxième division, voire plus bas.

Club Bruges avec Ardon Jashari: Bruges contre Atalanta, c'est bleu et noir contre noir et bleu. La répartition des rôles est clairement définie: Le vainqueur de l'Europa League de la saison dernière est le favori de ce duel. Tout autre résultat qu'une qualification des Bergamasques serait une grosse surprise. Pour Ardon Jashari, c'est une nouvelle occasion de montrer ses grandes qualités dans la meilleure compétition de clubs du monde.

Monaco avec Philipp Köhn, Denis Zakaria et Breel Embolo: Les Monégasques n'ont remporté que quatre de leurs 15 derniers matches (depuis début décembre), toutes compétitions confondues. A cela s'ajoute l'échec en phase de ligue contre Benfica. Il n'est donc pas étonnant que l'équipe avec les trois Suisses, où Philipp Köhn sera remplaçant, ne parte pas favorite dans cette double confrontation.