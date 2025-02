1/7 Scènes de folie après le coup de sifflet final au Goodison Park. Photo: IMAGO/Propaganda Photo

Nicolas Horni

Mercredi soir, le dernier derby de la Merseyside entre Liverpool et Everton était très attendu, puisque c'était la dernière fois qu'il se déroulait au Goodison Park avant le changement de stade pour les Toffees. Pendant longtemps, le leader du championnat Liverpool semblait prendre les devants sur son rival de la ville. A la 98e minute de jeu, le défenseur James Tarkowski a pris son courage à deux mains et envoyé le ballon sous la latte pour l'égalisation. Le Goodison Park était en délire, certains supporters envahissant même le terrain.

Après un contrôle de la VAR de plusieurs minutes pour hors-jeu, le dernier derby avant le déménagement d'Everton dans son nouveau stade se terminait donc sur un match nul (3-3). Mais les hostilité ne faisaient pourtant que de commencer! Abdoulaye Doucouré a d'abord célébré de manière provocante devant le secteur extérieur. Cela a énervé la star de Liverpool Curtis Jones, qui s'en est pris au milieu de terrain. Un violente bagarre a suivi, se terminant par un carton jaune pour chacun des deux joueurs.

Mais cela ne s'est pas arrêté là: l'assistant de Liverpool Sipke Hulshoff s'est pris le bec avec l'arbitre Michael Oliver et a vu rouge. Peu après, Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, s'est présenté devant l'arbitre et lui fait une poignée de main agressive, tout en le réprimandant. L'officiel, décidément bien occupé, a sorti une quatrième fois le carton rouge.

«L'arbitre a perdu le contrôle du match»

«C'est une fin brillante pour nous. Terminer le dernier derby du Merseyside à Goodison Park de cette manière et marquer un but à la dernière minute, c'est en quelque sorte approprié», s'est réjouit l'entraîneur d'Everton David Moyes après le match. Pendant ce temps, l'équipe adverse est bien évidemment plus déçue. «Il y a eu de très grosses provocations de la part d'un certain joueur. Je pense qu'il voulait provoquer nos supporters et Curtis n'a pas jugé bon de le faire. Et vous savez ce qui se passe quand il y a une petite bagarre», a déclaré le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk. «L'arbitre n'avait pas le contrôle du match. Je pense qu'il a joué un grand rôle dans les événements aujourd'hui.»

Avec cette égalisation concédée tardivement, Arne Slot - qui n'a d'ailleurs pas pu se présenter à l'interview en raison de son carton rouge - et son équipe ratent de gros points qui leur auraient permis de creuser l'écart sur leur poursuivant Arsenal. Everton, quant à lui, s'éloigne un peu plus de la zone de relégation.