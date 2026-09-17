Granit Xhaka s'impose avec Sunderland

Sunderland a commencé sa première aventure en Coupe d'Europe depuis 42 ans par une victoire. L'équipe, emmenée par son capitaine Granit Xhaka, s'est imposée 1-0 à domicile face à Alkmaar.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour cette première journée de la phase de ligue de l'Europa League, c'est Enzo Le Fée qui a transformé un penalty à la 66e et donné la victoire à Sunderland.

Remo Freuler a lui aussi eu de quoi se réjouir avec l'Olympiakos. Les Grecs se sont imposés 2-1 face à Jagiellonia Bialystok, notamment grâce à Freuler. Le coéquipier de Xhaka en sélection a délivré le centre décisif à la 84e, que Roman Yaremchuk a repris victorieusement de la tête.

Pour Ardon Jashari et l’AC Milan, la Coupe d’Europe a commencé par une défaite à domicile. Avec Jashari dans le onze de départ, les Milanais se sont inclinés 2-0 face au Benfica.

Zachary Athekame a lui suivi depuis le banc la victoire 2-1 de Lyon à Anderlecht. Le Bayer Leverkusen s’est lui imposé 2-0 à domicile face à Celje.