La première journée de la phase de ligue d'Europa League s'est conclue jeudi. Besiktas s'est adjugé l'affiche de la soirée en battant l'Olympique de Marseille 4-1 à Istanbul.
Revenus sur la pelouse après la pause en étant tenus en échec par les Marseillais (1-1), les hommes de Vincenzo Italiano ont fait basculer la rencontre en trois minutes. Vaclav Cerny a donné l'avantage aux Stambouliotes à la 56e, avant que l'international panaméen Michael Murillo, arrivé en février 2026 à Besiktas en provenance de... l'OM, n'inscrive le 3-1 à la 59e. Ernest Poku a scellé le score à la 81e, infligeant une 4e défaite de rang au club de la cité phocéenne.
Un club de 2e division portugaise s'impose
Seul Suisse ayant été titularisé jeudi, le latéral argovien Dominik Schmid a connu la victoire avec Salzbourg face au Levski Sofia en Bulgarie. Les Autrichiens se sont imposés 1-0 grâce à la réalisation d'Haris Tabakovic à la 39e. L'ex-joueur du Lausanne-Sport Jordan Lotomba a lui assisté depuis le banc à la défaite 3-1 de ses coéquipiers du Celtic Glasgow contre Ferencvaros.
Parmi les autres rencontres, Crystal Palace a retrouvé des couleurs en l'emportant contre Lech Poznan 4-0 devant son public, après un début de championnat anglais compliqué qui a vu les «Eagles» être défaits à trois reprises en quatre matches. En quête d'un premier trophée continental depuis sa victoire en Ligue des champions il y a trente ans, la Juventus a écrasé les Néerlandais de Nimègue 5-0.
Surprenant vainqueur de la Coupe du Portugal 2026 et actuel pensionnaire de deuxième division, Torreense a encore étonné en venant à bout des Norvégiens de Lillestrom 2-1. Enfin, les Grecs de l'OFI Crete ont également créé la surprise en battant l'équipe de Bundesliga Hoffenheim 2-0 à domicile.