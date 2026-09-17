Besiktas a écrasé l'Olympique de Marseille 4-1 jeudi à Istanbul lors de la première journée d'Europa League. Michael Murillo, ancien Marseillais, a marqué contre son ancien club, infligeant une quatrième défaite consécutive aux Phocéens.

ATS Agence télégraphique suisse

La première journée de la phase de ligue d'Europa League s'est conclue jeudi. Besiktas s'est adjugé l'affiche de la soirée en battant l'Olympique de Marseille 4-1 à Istanbul.

Revenus sur la pelouse après la pause en étant tenus en échec par les Marseillais (1-1), les hommes de Vincenzo Italiano ont fait basculer la rencontre en trois minutes. Vaclav Cerny a donné l'avantage aux Stambouliotes à la 56e, avant que l'international panaméen Michael Murillo, arrivé en février 2026 à Besiktas en provenance de... l'OM, n'inscrive le 3-1 à la 59e. Ernest Poku a scellé le score à la 81e, infligeant une 4e défaite de rang au club de la cité phocéenne.

Un club de 2e division portugaise s'impose

Seul Suisse ayant été titularisé jeudi, le latéral argovien Dominik Schmid a connu la victoire avec Salzbourg face au Levski Sofia en Bulgarie. Les Autrichiens se sont imposés 1-0 grâce à la réalisation d'Haris Tabakovic à la 39e. L'ex-joueur du Lausanne-Sport Jordan Lotomba a lui assisté depuis le banc à la défaite 3-1 de ses coéquipiers du Celtic Glasgow contre Ferencvaros.

Parmi les autres rencontres, Crystal Palace a retrouvé des couleurs en l'emportant contre Lech Poznan 4-0 devant son public, après un début de championnat anglais compliqué qui a vu les «Eagles» être défaits à trois reprises en quatre matches. En quête d'un premier trophée continental depuis sa victoire en Ligue des champions il y a trente ans, la Juventus a écrasé les Néerlandais de Nimègue 5-0.

Surprenant vainqueur de la Coupe du Portugal 2026 et actuel pensionnaire de deuxième division, Torreense a encore étonné en venant à bout des Norvégiens de Lillestrom 2-1. Enfin, les Grecs de l'OFI Crete ont également créé la surprise en battant l'équipe de Bundesliga Hoffenheim 2-0 à domicile.