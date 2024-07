«Le secret du Portugal, c'est Diogo Costa»

Le sélectionneur Roberto Martinez a su trouver les mots pour féliciter son gardien Diogo Costa, né voilà 24 ans en Argovie, et qui a permis au Portugal d'atteindre les quarts de l'Euro. Cristiano Ronaldo et Pepe peuvent lui dire un grand «obrigado».

Trois sur trois aux tirs au but pour Diogo Costa!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Diogo Costa était tellement sous le coup de l’émotion, lundi soir peu après minuit, qu’il en a oublié son trophée d’homme du match sur une table! Après l’avoir récupéré, le gardien en a souri: «Il est moins important que la victoire!»

Personne ne l’avait plus mérité que lui, ce trophée, puisqu’il a réussi un exploit rare: sortir trois tirs au but sur trois, en choisissant à chaque fois le bon côté et en s’imposant avec autorité face aux tireurs slovènes. Le gardien portugais a défié la loi des statistiques et des probabilités et a permis à son pays d’atteindre les quarts de finale de l’Euro grâce à son talent, déjà mis à l’épreuve lors des prolongations. Car sans son arrêt face à Benjamin Sesko à la 115e, il n’y aurait même pas eu de tirs au but et la Slovénie aurait été qualifiée.

Son duel décisif face à Benjamin Sesko à la 115e

«J’ai bien lu son langage corporel, j’ai pensé qu’il allait tenter de la mettre comme ça et j’ai gagné mon duel. Lorsque j’ai vu qu’il se présentait face à moi, je me suis dit que je n’avais pas le choix, que je devais faire l’arrêt. Je l’ai fait, j’ai aidé l’équipe», a-t-il modestement lâché, lui qui a sauvé deux monuments du football portugais puisque Pepe avait perdu le ballon quelques secondes plus tôt et que, surtout, cet arrêt intervenait dix minutes après un penalty manqué par Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo n'a pas oublié de remercier son gardien.

L’avant-centre du Portugal, l’homme qui prend tous les coups de pieds arrêtés et a disputé 120 minutes ce lundi à 39 ans, a en effet vu son penalty de la 105e être dévié sur son poteau par Jan Oblak, l’autre excellent gardien de cette rencontre. Si Benjamin Sesko avait marqué à la 115e, Pepe et «CR7» auraient très certainement mal dormi, eux qui auraient été responsables, ainsi que les symboles malheureux, de l’élimination portugaise.

Cristiano Ronaldo s'est excusé auprès des fans

Mais Diogo Costa était là et Cristiano Ronaldo a pu sécher ses larmes, lui qui s’excusé auprès des fans lusitaniens après avoir… marqué son tir au but, le premier de la série pour les Portugais. Il faut d’ailleurs reconnaître à Ronaldo un certain cran d’être allé se présenter au point des onze mètres, dix minutes après avoir manqué son affaire. Pour le coup, il a changé de côté et a bien fait, puisqu’il a trompé Jan Oblak.Diogo Costa, lui, a sauvé les trois tirs au but slovènes.

«C’est une grande émotion. C’était un match difficile, nous savions qu’ils allaient défendre et ils l’ont bien fait. J’ai réussi à rester concentré tout le match et j’ai attendu que ce soit mon tour d’aider l’équipe. Ce sont les matches les plus durs, parce que vous touchez peu le ballon...», a déclaré le natif de Rothrist, en Argovie, qui possède la double nationalité suisse et portugaise.

S’agit-il du meilleur match de sa carrière ? La réponse est oui. «Très probablement, je pense. J’ai joué avec les tripes. Bien sûr, nous avions analysé les tireurs slovènes, mais la vérité, c’est que j’y suis surtout allé à l’instinct. J’ai fait un peu différemment et j’ai bien fait.»

Un «derby» face à la Suisse? Seulement en finale!

Alors que la Suisse et le Portugal, ses deux pays, pourraient se rencontrer en finale seulement, la route est encore longue pour les deux équipes. Les Portugais affronteront la France vendredi à Hambourg pour un match qui promet et, pour l’heure, il n’est pas encore temps de voir plus loin. «Nous sommes prêts à affronter tout le monde», sourit celui qui est parti à l’âge de 7 ans au Portugal avec ses parents. Et ce n’est pas la perspective d’affronter la Nati qui risquerait de l’impressionner puisqu’il était déjà le titulaire lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022 lors du 8es de finale gagné 6-1 par la Selecçao.

L'appel de la Premier League

Son sélectionneur Roberto Martinez n’a d’ailleurs pas manqué de le complimenter pour son match. «Le secret du Portugal, c’est Diogo Costa. C’est même le secret le mieux caché du football européen. Aujourd’hui, il a brillé sur la grande scène, il a été incroyable dans son un contre un et ensuite, bien sûr, dans la séance de tirs au but. Nous sommes très fiers de lui.»

Sa cote, déjà estimée à plus de 70 millions d’euros, a probablement encore augmenté ce lundi à Francfort. Il se dit que de grands clubs anglais le regarderaient de près. Porto risque bien de faire une bonne affaire bientôt. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Dragons, Diogo Costa ne partira pas pour rien, ni cet été, ni l'été prochain. Et on peut faire confiance à son agent, un certain Jorge Mendes, pour lui ouvrir toutes les portes nécessaires.

