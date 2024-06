Cristiano Ronaldo en colère contre l'arbitre suisse Sandro Schärer

1/13 Cristiano Ronaldo vit une soirée à oublier.

Ramona Bieri

Il a râlé, il s'est énervé, il s'est déchaîné – Cristiano Ronaldo était tout sauf satisfait lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Géorgie (0-2).

L'une des raisons s'appelle Sandro Schärer. L'arbitre suisse a refusé un penalty à la superstar portugaise. Du moins, c'est ainsi que Ronaldo le voit. A la demi-heure de jeu, corner pour le Portugal. Cristiano Ronaldo tombe dans la surface de réparation parce que Luka Lochoshvili tire sur son maillot.

Une occasion en or pour un potentiel penalty – l'ancien joueur du Real Madrid attend toujours son premier but dans le tournoi. Un but qui serait synonyme d'entrée dans les livres d'histoire: il détrônerait Luka Modric. A 38 ans, le Croate a marqué le 24 juin contre l'Italie et est devenu le plus vieux buteur de l'Euro.

Les ennuis le poursuivent jusqu'à la pause

Comme le coup de sifflet n'est pas donné, Cristiano Ronaldo râle dans tous les sens. Et reçoit la quittance sous la forme d'un carton jaune (qui provoquera beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux). Tandis que certains flairent un complot et critiquent sévèrement la performance de Sandro Schärer, d'autres le félicitent de ne pas reculer devant les grands noms.

L'expert de Blick et ex-arbitre Urs Meier ne tarit pas d'éloges sur la performance de Sandro Schärer. «Même un Ronaldo n'a pas le droit de se plaindre jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus», dit-il. Et si l'on y regarde de plus près, le Portugais a d'abord tiré sur le maillot adverse. Laisser le jeu se poursuivre et décider ensuite d'un coup de pied arrêté était donc la bonne décision.

Cristiano Ronaldo ne parvient pas à digérer la colère suscitée par l'absence de penalty jusqu'à la pause. Même sur le chemin des vestiaires, il continue à se déchaîner. Et lorsqu'il est remplacé après 65 minutes, son humeur ne s'améliore pas non plus. Il s'assoit sur le banc de touche, morose, et voit comment ses coéquipiers ne parviennent pas à renverser la vapeur sans lui.

Petite amie et enfants dans les tribunes

Bien que le Portugal ait été désigné comme huitième de finaliste avant le coup d'envoi, on se serait volontiers passé de cet embarras. Et Ronaldo aurait préféré offrir un spectacle à sa famille. Son amie Georgina Rodriguez est assise dans les tribunes avec quatre de ses cinq enfants. Ils assistent à une maigre prestation.

Pendant ses 65 minutes sur le terrain, CR7 n'est presque jamais présent dans la surface de réparation adverse. Il ne tire qu'une seule fois au but, touche 18 fois le ballon et ne fait que douze passes. Des statistiques insuffisantes pour un joueur qui a les exigences que Ronaldo s'impose. Il pourra faire mieux en huitième de finale. Le Portugal y rencontrera la Slovaquie dimanche.