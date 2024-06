Turcs et Tchèques battent le record de cartons

1/4 Turcs et Tchèques ont battu le record de cartons lors d'un match de l'Euro.

Blick Sport

La Turquie a validé ce mercredi soir sa deuxième place dans le groupe F, à égalité de points avec le Portugal, avec six points. Mais sa rencontre, remportée 2-1, face à la République Tchèque, n'a pas été des plus facile.

Il faut dire que ces derniers pouvaient encore espérer se qualifier pour les huitièmes en remportant les trois points. Un contexte qui promettait un match tendu et accroché, ce qu'il a été. Preuve en est le carton rouge brandi dès la 20e et le record de cartons battus en fin de rencontre.

Deux suspendus de poids pour le 8e face à l'Autriche

Istvan Kovacs, arbitre de la rencontre, a en effet sorti 16 cartons jaunes et deux cartons rouges, dont plusieurs une fois la partie terminée, alors que plusieurs joueurs de chaque camp débutaient une altercation au milieu du terrain. Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur turc, Vincenzo Montella, Hakan Calhanoglu, le capitaine de l'équipe, et l'expérimenté Samet Akaydin manqueront le huitième de finale face à l'Autriche mardi à Leipzig.

Le milieu de terrain de l'Inter et le défenseur central du Panathinaikos ont en effet reçu leur deuxième avertissement de la compétition. Pour rappel, ce n'est qu'après les quarts de finale que tous les cartons seront effacés du «casier judiciaire» des joueurs. En Coupe du monde, le record date de 2006 et appartient aux Pays-Bas et au Portugal (0-1 score final, 16 cartons jaunes et 4 rouges).