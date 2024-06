L'équipe belge huée par ses propres supporters

1/4 Les joueurs belges ont été surpris par l'accueil réservé par leurs supporters.

La Belgique a assuré ce mercredi soir sa place pour les huitièmes de finale de l'Euro en faisant match nul 0-0 face à l'Ukraine. Mais Domenico Tedesco et ses joueurs déçoivent depuis le début de la compétition allemande et il s'en est fallu de peu que tout s'arrête pour eux sur la pelouse de Stuttgart ce mercredi.

Après s'être inclinée 1-0 face à la Slovaquie lors de la première journée, les Diables rouges se sont bien rattrapés en dominant la Roumanie 2-0 lors de la seconde. Lors de la troisième et dernière, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers avaient l'occasion, face à l'Ukraine, chiper la première place du groupe aux Roumains qui, eux, étaient confrontés à des Slovaques, eux aussi, également en course.

Les joueurs accueillis par les sifflets

Mais la prestation de la Belgique a une nouvelle fois été décevante sur le plan du jeu, se soldant par un nul sans but, aussi frustrant pour une équipe que pour l'autre. Pour les Belges, car ils terminent ainsi à la deuxième place de leur groupe et affronteront donc la France en 8es, et pour les Ukrainiens, car, en raison d'une différence de but négative, l'aventure s'arrête là. Et cela malgré quatre points au compteur. Soit davantage que certaines équipes qualifiées.

Ce point, s'il permet donc officiellement à la sélection belge de passer le tour, n'a pas été du gout de ses supporters. Loin de là même. Et lorsque Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, au terme de la rencontre, ont entamé leur marche du milieu du terrain en direction du virage des fans des Diables rouges, ils n'ont été accueillis que par une bronca. De quoi leur faire faire demi-tour direction le centre du terrain, sous l'impulsion du capitaine de Manchester City.