Diogo Costa sauve le Portugal et Cristiano Ronaldo

Diogo Costa, l'homme du match, sauve devant Benjamin Sesko à la 115e.

Quelle dramaturgie et quelle tension ce lundi soir à Francfort! Le Portugal s'est qualifié aux tirs au but pour les quarts de finale et affrontera la France vendredi à Hambourg. Mais que ce fut compliqué face à de vaillants Slovènes, lesquels ont eu la balle de match à la 115e lorsque Benjamin Sesko s'est échappé seul en direction du but de Diogo Costa, après une énorme boulette de Pepe. Le Slovène a bien cru donner la victoire mais à son équipe, mais a buté sur ce portier de 24 ans né... à Rothrist, en Argovie!

Ce même Diogo Costa, gardien du FC Porto, a été le véritable héros de cette partie en détournant les trois tirs au but slovènes, tandis que ses coéquipiers inscrivaient les trois leurs. Le Portugal s'est donc imposé 3-0, après avoir fait 0-0 lors du temps règlementaire, puis lors des prolongations.

La première séance de tirs au but de cet Euro a donc souri aux Portugais, lesquels sortent extrêmement soulagés de ce match, qu'ils ont dominé, mais qu'ils ont bien failli laisser filer. Cristiano Ronaldo a eu le penalty de la gagne à la 105e, après une faute discutable de Vanja Drkusic sur Diogo Jota, mais l'excellent Jan Oblak a dévié son envoi sur le poteau.

Cristiano Ronaldo a cependant eu le cran d'aller tirer le premier tir au but et, en changeant de côté, mais dans le même but face au virage portugais, a cette fois pu tromper Jan Oblak. Plutôt que de célébrer sa réussite, «CR7»... a demandé pardon aux supporters, lesquels, en réaction, l'ont acclamé.

Voilà donc le Portugal qualifié, de manière méritée au vu du déroulement de la rencontre, mais les Slovènes peuvent avoir des regrets, eux qui sortent invaincus de cet Euro! Ils ont en effet bouclé leur premier tour avec trois matches nuls, suivi donc de ce 0-0 ici à Francfort. Un peu comme l'équipe de Suisse en 2006 à Cologne, leur seul tort aura été de complètement passer à côté de leur série de tirs au but... La sélection de Matjaz Kek aura cependant montré un très beau visage lors de cet Euro, en jouant avec ses moyens et en donnant le maximum.

Le Portugal, lui, poursuit donc sa route et, d'ici vendredi, Cristiano Ronaldo sera remis de ses émotions. Mais heureusement pour lui que Diogo Costa a sauvé devant Benjamin Sesko à la 115e et a détourné trois envois slovènes lors de la séance fatidique.... Il aurait été très compliqué pour la légende portugaise de sortir ainsi de cet Euro.

