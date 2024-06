David Lemos avait prédit le but de Dan Ndoye

Dimanche face à l'Allemagne (1-1), Dan Ndoye a inscrit son tout premier but sous le maillot de l'équipe de Suisse. Une réussite qu'avait prédit David Lemos, journaliste et voix de la Nati sur la RTS.

Dan Ndoye a inscrit le seul but suisse de la rencontre.

Lorsque Blick l'appelle, David Lemos en rit. Non, le journaliste de la RTS n'est pas contacté pour son expertise concernant l'équipe de Suisse ou pour donner son avis sur le début de l'Euro mais pour… un tweet qu'il a écrit dimanche, avant le match de la Nati.

Posons le contexte: dimanche vers 16h, soit cinq heures avant le début du match Suisse - Allemagne, un internaute écrit un tweet plutôt énigmatique: «Cette nuit, j’ai rêvé que David Lemos faisait du saut à ski à Nyon avec Johan Vonlanthen (pas Djourou) et qu’il me demandait de lui acheter des bretzels… je n’arrive pas à savoir si c’est un bon présage ou pas.» En voyant cette bizarrerie, le journaliste de la RTS sourit: «Je me suis dit que c'était marrant de lui répondre et le seul lien que je voyais entre son rêve et l'équipe de Suisse, c'était Dan Ndoye.» En plus, au moment où il se balade sur X, David Lemos lit en parallèle des articles sur le Vaudois de la Nati.

«Nyon, c’est sur la Côte, d’où vient Dan Ndoye. Ça veut sans doute dire qu’il va marquer», répond-il en dessous du tweet. «En l'écrivant, j'y croyais, nous explique David Lemos. Il est titulaire sous Murat Yakin, il était le Suisse ayant le plus tiré depuis le début de l'Euro, ce n'était pas le plus absurde des pronostics.»

Également le score exact

Et à la 28e minute de ce Suisse - Allemagne, la prophétie s'est réalisée lorsque Dan Ndoye a coupé un centre de Freuler. Premier but pour le Vaudois, pari réussi pour David Lemos. Mais notre confrère sait aussi que son pronostic aurait moins fait parler de lui s'il était totalement foiré.

Hormis l'égalisation de l'Allemagne à la dernière minute, la soirée de David Lemos était presque parfaite. Sur l'application de RTS Sport, on peut voir que le journaliste avait pronostiqué correctement le match nul (1-1) entre Suisses et Allemands… mais également la victoire de la Hongrie (1-0) face à l'Écosse. Jusqu'au bout donc, il est devin à ce sujet.

Avec Monsieur Irma au bout du fil, Blick ne passe pas à côté de l'occasion. Qui la Suisse affrontera-t-elle en huitièmes de finale? Avec le sourire, David Lemos répond volontiers à la question: «Je pense que ce sera quand même l'Italie.» Et au niveau du buteur suisse? «Vu que Murat Yakin a le mojo actuellement, ça risque bien d'être Zuber (rires).» Mais en ce moment, il n'y a pas que le sélectionneur suisse qui l'a, ce mojo.

