Alors que certains médias français s'avancent très confiants avant le huitième de finale face à la Belgique, Didier Tholot se montre, lui, plus mesuré. «Quelque chose me gêne avec cette équipe de France», souffle le coach du FC Sion.

Bastien Feller Journaliste Blick

La France peut-elle remporter l'Euro? La question se pose, et se justifie pleinement compte tenu de la qualité de son effectif qui, avec ceux du Portugal et de l'Angleterre, est le plus séduisant sur le papier. Il n'est ainsi pas étonnant de voir plusieurs experts et journalistes français, comme en 2021 avant leur huitième face à la Suisse, en faire des caisses sur leur futur adversaire, la Belgique, pour ne pas dire que certains la prennent de très haut.

Reste que le parcours de l'équipe de France jusqu'à présent dans cet Euro n'a rien d'une sinécure. Ou plutôt si, d'une certaine manière, puisque les Bleus, bien en dessous des attentes, n'ont pas eu besoin de grand-chose, si ce n'est d'un peu de chance, pour sortir de leur groupe. Une victoire chichement acquise face à l'Autriche en ouverture grâce à un autogoal (1-0), un but sévèrement refusé aux Pays-Bas pour arracher le nul (0-0), et un penalty obtenu pour ouvrir le score face à la Pologne (1-1). Voici le bilan, peu reluisant, mais qui affiche néanmoins certaines certitudes défensives, de cette équipe concernant sa phase de groupes.

«Quelques chose me gêne avec cette équipe»

Pas de quoi toutefois dégonfler la confiance de certains donc, ce d'autant plus qu'il est de notoriété publique qu'un nouveau tournoi commence lorsque les matches à élimination directe arrivent. Mais en Suisse, plus précisément du côté de Sion, un homme semble plus sceptique à l'égard de cette équipe de France. Son nom? Didier Tholot, ancien attaquant notamment passé par Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux aux côtés d'un certain Zinédine Zidane et de Jean-Pierre Papin.

«Cela fait des années, depuis que Deschamps est sélectionneur, qu'il y a des critiques sur le jeu, mais cela ne les a pas empêchés de gagner», posait tout d'abord mardi en conférence de presse le coach valaisan avant de faire part de son sentiment vis-à-vis du groupe des Bleus. «Je n'arrive pas à définir quoi, mais il y a quelque chose qui me gêne avec cette équipe. Que ce soit au niveau du jeu, des individualités... Je ne sais pas. Quelque chose me fait dire que tu ne vas finalement pas être l'équipe favorite de ce tournoi.»

Le pressentiment de Didier Tholot se confirmera-t-il? Premier élément de réponse ce lundi soir, avec la rencontre entre l'équipe de France et la Belgique.