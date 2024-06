«La Belgique, c'est une voiture d'occasion»

Avant le huitième de finale contre la Belgique, le consultant Eric Blanc a pris la parole sur la chaîne L'Equipe. Et il n'a pas hésité à descendre les joueurs du plat pays.

Les Belges se font tailler en France.

Blick Sport

Les Français sur les plateaux TV n'ont-ils pas appris de leurs erreurs? Toute la Suisse romande se souvient encore de la sortie de Raymond Domenech juste avant le huitième de finale entre la France et la Suisse à l'Euro 2021. Il avait alors déclaré sur la chaîne L'Equipe qu'il «ne voit pas comment les Français peuvent perdre ce match, à moins que les Bleus restent coincés dans l’ascenseur, avant de partir». Résultat: qualification de la Nati.

Ce lundi, l'équipe de France joue un nouveau match couperet à l'Euro face à un voisin: la Belgique. Et pourtant, à nouveau sur la chaîne L'Equipe, les invités y vont bon train pour descendre l'adversaire. À l'image d'Eric Blanc jeudi soir, après la performance belge face à l'Ukraine (0-0).

«Aujourd'hui, la Belgique, c'est une bagnole d'occas'», a voulu comparer sur le plateau l'ancien rugbyman. Avant de sortir un compliment… ou presque: «Il y a un 'taxi driver', c'est De Bruyne. Mais tu le marques et ils n'ont plus rien. C'est un désert.» Sympa.

Le consultant continue sur sa lancée, en parlant de «jour et la nuit» entre les Bleus et les Belges. «On est au-dessus de ces mecs-là […]. Les Belges, c'est le néant, je suis désolé de te le dire.» Même si, sur le plateau, Eric Blanc n'a pas l'air si navré que ça d'utiliser ces termes. Nul doute que dans le plat pays, on espère que la sélection fera à la France une «Suisse 2021».