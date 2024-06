Tornades, orages et grêle: la météo menace l'Allemagne et l'Euro

Tornades, orages et grêle: la météo menace l'Allemagne et l'Euro

1/5 Un nouveau déluge est attendu à Dortmund ce samedi.

Blick Sport

Alors que les huitièmes de finale de l'Euro démarrent ce samedi, la météo a décidé de jouer les trouble-fêtes en Allemagne. En effet, plusieurs météorologues, interrogés par «Bild», annoncent des conditions dantesques ce week-end.

«De samedi soir à dimanche soir, il y a un risque d'orages violents du sud-ouest et de l'ouest jusqu'au centre de l'Allemagne», explique le météorologue Dominik Jung. La zone la plus touchée? Dortmund, où l'Allemagne affronte le Danemark ce samedi à 21h.

«Espérons qu'il n'y aura pas de prolongations»

«Cela pourrait s'accompagner de précipitations extrêmement abondantes, avec des quantités comprises entre 40 et 80 litres par mètre carré en quelques heures, poursuit le météorologue. Des grêlons d'un diamètre d'environ trois centimètres sont également attendus, ainsi que de puissantes rafales de vent avec des vitesses comprises entre 100 et 140 km/h. Des tornades ne sont pas non plus exclues.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La ville de la Ruhr devrait donc une nouvelle fois être fortement touchée, après le déluge qui avait précédé la rencontre entre la Turquie et la Géorgie le 18 juin. Le toit du Signal Iduna Park avait alors déjà montré posséder quelques failles. De son côté, le climatologue Karsten Brandt ajoute qu'il y a «un risque de temps violent avec 50 à 80 l/m² de pluie. Le match de samedi soir pourrait être assez orageux. Espérons qu'il n'y aura pas de prolongations, car plus tard dans la soirée, le risque de fortes pluies augmente.» De quoi faire reporter la rencontre?

Berlin et l'équipe de Suisse devraient être épargnés

Coté Suisse, les milliers de supporters de l'équipe de la Nati présents en Allemagne n'ont pas à s'inquiéter, ces orages ne devraient pas toucher Berlin, où la Nati va affronter l'Italie à 18h. Un temps ensoleillé est en effet annoncé. Ce ne sera cependant pas le cas dans les fan zones romandes, puisqu'un «cocktail météorologique explosif» se prépare.