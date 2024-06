Les pronostics des personnalités romandes pour Suisse - Italie

Plus que quelques heures avant que la Suisse et l'Italie s'affrontent en huitièmes de finale. La fièvre des analyses et des pronostics – des experts de plateaux ou de cafés – monte. Qui l'emportera? Blick est allé poser la question à 11 personnalités romandes.

Qui de la Suisse ou de l'Italie l'emportera?

Nathan Clément, Bastien Feller

Ce samedi en fin de journée, l'équipe de Suisse joue son huitième de finale face à l'Italie. Blick a demandé à certaines personnalités romandes leur pronostic pour cette rencontre. Alors que certains sont très précis, quitte à donner le buteur décisif, d'autres restent sur la défensive et n'osent pas donner le score exact.

Sarah Atcho-Jaquier – sprinteuse olympique

Je pense que la Suisse va battre l'Italie, à condition qu'elle joue aussi bien que face à l'Allemagne. Ils ont super bien joué, avec un beau collectif. Ça faisait vraiment plaisir à voir! Silvan Widmer ne sera pas là, il va falloir le remplacer avec quelqu'un qui ne joue pas généralement latéral droit. Ça risque de peut-être perturber un peu le jeu… Mais honnêtement je pense que la Suisse peut battre l'Italie!

Barthélémy Constantin – directeur sportif du FC Sion

Je vois une victoire de la Suisse aux tirs aux buts. Ça va être compliqué pour moi car ce sont les deux équipes que je soutiens dans cet Euro.

Marco Degennaro – directeur général du FC Sion

Cela va être un très beau match. La Suisse a une structure plus solide avec des leaders dans des championnats importants. Je dirais 2-1 pour la Suisse.

Pablo Iglesias – directeur du football du FC Sion

Je vois un avantage pour la Suisse. Ce sera très serré. Dans l'histoire récente, les confrontations l'ont été, notamment depuis que la Suisse figure sur le haut de scène européenne. L'expérience suisse peut faire la différence. Je suis dans le positif. Espérons.

Massimo Lorenzi – rédacteur en chef des sports à la RTS

De toute façon, je suis gagnant (ndlr: il est bi-national). Mais je pense que les deux équipes vont se tenir. Je dirais que c'est du 50-50. L'Italie a deux joueurs qui sont au-dessus du lot, avec Barella et Donnarumma. L'équipe de Suisse a, à mon avis, peut-être individuellement, un ou deux joueurs de plus au-dessus du lot: Sommer, Xhaka, Akanji… Pour moi, c'est un match qui sera très serré, mais je peux me tromper.

Quant au pronostic, je vais vous dire, en réalité, je suis une authentique catastrophe dans ce domaine. Donc, si ce n'était pas un match à élimination directe, on dirait match nul. Mais là, je dirais que la Suisse gagne par un but d'écart. Mais je n'exclue pas des prolongations et des pénaltys. Je ne vois pas un 3-0 en tout cas, ça c'est sûr. Sur ce que j'ai vu, la Suisse est très légèrement supérieure à l'équipe d'Italie. Mais je ne suis pas l'oracle de Delphes. Si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut pas me demander des conseils.

Roman Mityukov – nageur olympique

Dans le meilleur des cas, la Suisse gagne aux prolongations. Je pense que ça va être un match assez serré. La Nati a vraiment bien joué dans les phases de groupe. Mais l'Italie a aussi pas mal joué. Je pense que ça va être très serré et ça va se jouer sûrement en prolongations, voire aux pénalties. Allez, si je dois choisir, je dis 2-1 pour la Suisse après 120 minutes. Avec comme buteur décisif, Shaqiri, évidemment.

Philippe Revaz – présentateur du 19:30 de la RTS

Je parie sur un 0-0. La Suisse sera meilleure, mais l'Italie peut repousser l'échéance grâce à son énergie, sa chance et son gardien Donnarumma. Les Croates en témoignent. Mais à la fin, la Suisse va l'emporter aux tirs au but.

Fanny Smith – athlète de skicross

Je vois les deux équipes dos à dos après 90 minutes de jeu. Sans doute qu'il y aura 1-1 à ce moment-là. Puis, la Suisse va faire la différence. Soit en prolongations, soit aux tirs au but.

Didier Tholot – entraîneur du FC Sion

Ça va se jouer sur très peu de choses, et je ne sais pas de quel côté cela va tomber. Mais j'aimerais que la Suisse passe. Même si l'Italie s'améliore toujours lorsque les matches importants arrivent. Ce sera du 50-50.

Thomas Wiesel – humoriste

Bon, je suis nul en pronostics. Je suis dans les dernières places du concours de pronostics que je fais avec mes potes parce que je suis trop pessimiste. Le seul truc que j'ai vraiment juste, c'est un 1 partout entre l'Écosse et la Suisse. Et là, évidemment, comme l'Italie a été très médiocre jusqu'à présent, ça veut dire qu'elle va être forte à partir de maintenant.

J'ai l'impression que le vainqueur de l'Euro est toujours quelqu'un qui a été nul en groupe. Donc, je vois un 1-1 avec malheureusement une victoire de l'Italie aux pénalties. Le gardien Donnarumma est quand même excellent à cet exercice, même si on a tous un souvenir des exploits de Yann Sommer. Donnarumma l'a fait de façon plus constante et récurrente. Ah et je pronostique une surprise dans le onze de départ de la part de Murat Yakin. Je ne sais pas ce qu'il va nous pondre… Chapuisat ailier droit, par exemple.

Reto Ziegler – joueur du FC Sion

Je suis pour la Suisse à 100% et je vois un match très fermé, difficile. Je connais la mentalité italienne et je sais qu'ils ne vont pas laisser beaucoup d'espace. J'espère que la Suisse va s'imposer, mais je ne sais pas de combien.

