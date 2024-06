Des moustiques ont envahi le camp de base de l'Allemagne

La préparation de l'Allemagne pour son huitième de finale face au Danemark se trouve être plus compliquée que prévu. La Mannschaft doit faire face à une invasion de moustiques, ce qui entraîne des odeurs désagréables.

Julian Nagelsmann et les Allemands ont un problème de moustiques.

Blick Sport

Tout semble rouler parfaitement (ou presque) pour l'équipe d'Allemagne dans cet Euro 2024. La Mannschaft n'a pas perdu lors de la phase de groupes et son seul coup d'arrêt a eu lieu face à une belle équipe de Suisse. L'égalisation de Niclas Füllkrug dans les dernières secondes de jeu a permis aux Allemands de garder la première place de leur groupe et donc, de défier le Danemark en huitièmes de finale, samedi à Dortmund (21h, en direct sur Blick).

Sauf que la préparation des Allemands pour ce match sera sauf idéale. En effet, dans leur camp de base de Herzogenaurach, ils sont envahis par des moustiques. «Nous avons une invasion anormale de moustiques, a expliqué à «Bild» Julian Nagelsmann. Il faut faire en sorte qu'il y ait du vent et qu'il n'y ait pas trop de moustiques.» De nombreux joueurs ont déjà été piqués et cela empêche les joueurs de se réunir autour de la piscine pour regarder les matches de cet Euro, tous ensemble.

Pire, la Fédération allemande a voulu prendre le taureau par les cornes (ou les moustiques par les ailes) et a décidé d'utiliser des sprays pour les éloigner. Problème: ça pue, explique le quotidien allemand. Les joueurs préfèrent donc rester à l'intérieur que de devoir sentir cette odeur. Pas l'idéal donc, mais cela ne devrait pas non plus trop pénaliser les Allemands face au Danemark. Réponse samedi soir.