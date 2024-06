Le maillot de la Nati est en rupture de stock!

1/5 Toute la Suisse le veut: le maillot domicile de l'équipe nationale de football.

Nicola Imfeld

L'euphorie du football en Suisse ne connaît pas de limites. Si l'on se réfère aux chiffres de vente des commerçants, nous battrons facilement les Italiens lors du huitième de finale de l'Euro, samedi au stade olympique de Berlin (18h). «Ce mois-ci, nous avons vendu plus de maillots de football que jamais auparavant. Et pour l'année en cours, nous comptons en outre déjà plus de ventes que pour l'ensemble des années 2022 et 2021», fait savoir Digitec Galaxus à Blick.

Il s'agit avant tout du maillot de la Nati. Comme lors de chaque tournoi, le maillot domicile est le plus vendu. Mais le maillot extérieur blanc et bleu, qui fait l'objet de controverses, se vend mieux que d'habitude, en tout cas mieux que lors des tournois précédents, comme le confirment plusieurs commerçants à Blick.

Les maillots de la Nati vendus en de nombreux endroits

«Jamais auparavant, Ochsner Sport n'avait vendu autant d'articles de supporters pendant un tour final (Euro ou Coupe du monde), en particulier les maillots de l'équipe nationale suisse qui battent tous les records», indique le partenaire officiel de la Nati sur notre demande. Ochsner Sport pense qu'avec l'Allemagne comme hôte, la proximité du championnat d'Europe rend l'événement plus concret que lors des grands événements footballistiques précédents. «De plus, les performances exceptionnelles de notre équipe nationale contribuent de manière déterminante à la forte demande.»

Amer pour les fans suisses qui ont trop attendu: les maillots de la Nati sont désormais en rupture de stock en de nombreux endroits. «Nous ne pouvons malheureusement plus proposer toutes les tailles dans certains de nos magasins et dans notre boutique en ligne», explique Ochsner Sport.

Problème similaire chez natitrikot.ch. Alessandro Barnetta, frère de l'ancien joueur de l'équipe nationale Tranquillo, est le fondateur de la boutique en ligne et vend les maillots de l'équipe nationale suisse depuis la Coupe du monde 2014. «Nous sommes en rupture de stock depuis longtemps pour les grandes tailles pour adultes. Et nous sommes également en rupture de stock pour de nombreuses tailles de maillots extérieurs pour adultes.» Mais Alessandro Barnetta le promet: «Nous achetons actuellement des maillots en partie à l'étranger afin de pouvoir à nouveau approvisionner les fans suisses.»

Le réapprovisionnement devrait arriver après les huitièmes de finale de l'Euro – en espérant qu'il sera à l'heure pour les quarts de finale, que la Nati atteindra en cas de victoire contre l'Italie. D'ailleurs, chez Ochsner Sport, le maillot de l'Italie arrive en troisième position des maillots de l'Euro les plus vendus – derrière la Suisse et l'Allemagne.

