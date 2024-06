Murat Yakin va-t-il vraiment faire jouer Leonidas Stergiou?

Dans la foulée du match contre l’Allemagne, Murat Yakin a déclaré sans hésiter que Leonidas Stergiou serait amené à remplacer Silvan Widmer, suspendu. Or, le sélectionneur ne serait plus aussi sûr de son coup. Surprise en vue?

1/2 Leonidas Stergiou était pressenti pour remplacer Silvan Widmer, suspendu pour le match l'Italie.

Murat Yakin, lorsqu’il prépare une surprise, est plutôt du genre à ne rien dire plutôt qu’à cacher la vérité. Alors, après la rencontre face à l’Allemagne, lorsqu’il a été interrogé concernant la suspension de Silvan Widmer pour le 8es de finale, le sélectionneur a répondu sans hésitation que Leonidas Stergiou ferait bien l’affaire. «On a une semaine pour bien le préparer», a dit le boss de la Nati. Les choses étaient donc claires. Ou semblaient l’être.

Car selon plusieurs observateurs avisés, Murat Yakin serait prêt à revenir sur sa parole après avoir réfléchi à tête reposée cette semaine. A-t-il parlé trop vite, dans l’euphorie de la bonne performance contre l’Allemagne? Ou s’agissait-il d’un coup de bluff? Le fait est que Leonidas Stergiou est un défenseur central de formation, qui peut jouer latéral, mais qui n’est pas habitué au poste bien spécifique de piston. Dans le fameux système asymétrique qui est celui choisi par Murat Yakin, avec un latéral à droite et un ailier à gauche, pour caricaturer un peu, cela ne représenterait pas un grand problème. Mais le fait est que depuis le début de l’Euro, la Nati joue avec Michel Aebischer à gauche et un «vrai» piston à droite, Silvan Widmer. Si, la veille du début de la compétition, il avait été dit que la Suisse aborderait un 8es de finale face à l’Italie en 3-4-2-1 avec Michel Aebischer et Leonidas Stergiou sur les ailes, beaucoup d’experts du football auraient demandé l’internement de Murat Yakin. Or, aujourd’hui, il s’agit de l’option la plus réaliste.

L'option Steven Zuber

Mais il en existe une autre, laquelle, selon plusieurs indiscrétions, aurait germé dans l’esprit du technicien ces derniers jours: relancer Steven Zuber. Excellent face à l’Estonie lors du premier match de ce mois de juin à Lucerne, l’ailier est lui, pour le coup, un vrai piston. Il pourrait prendre place à gauche et Michel Aebischer glisser à droite. Ce serait également un pari, vu que le joueur de l’AEK Athènes n’a pas joué une minute dans cet Euro, mais il est remis de la blessure subie contre l’Autriche lors du deuxième match de préparation. Et il se murmure qu’il pourrait être titulaire ce samedi à Berlin.

S’agit-il de fuites organisées pour faire douter Luciano Spalletti? Si Leonidas Stergiou ne joue vraiment pas, comment prendra-t-il le fait d’avoir été ainsi sorti de l’équipe, sans avoir rien demandé? On rappelle que Murat Yakin n’était pas obligé de répondre à la question du remplacement de Silvan Widmer et que c’est lui-même, sans aucune pression médiatique, qui a annoncé qu’il serait titulaire. Murat Yakin aime les surprises, c’est vrai, mais il est aussi un homme de parole. Pour qui suit la Nati de manière attentive, les réponses à ces questions seront passionnantes à suivre.

Qui pour compléter l'attaque?

Pour le reste, la défense centrale (Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez), si convaincante depuis le début de l’Euro, ne devrait pas bouger et Murat Yakin ne changera évidemment pas de gardien en pleine compétition. Malgré sa boulette face à l’Allemagne, Yann Sommer sera titulaire, c’est une évidence. Le vécu avec ses défenseurs, la stabilité à ce poste si spécifique et la notion de groupe l’emportent logiquement sur les questions liées à la performance pure et il est tout à fait logique qu’il en soit ainsi dans une compétition d’équipes nationales.

Murat Yakin titularisera également Granit Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain et l’interrogation concerne les trois postes offensifs. Ruben Vargas, qui devait être titulaire face à l’Allemagne mais n’était pas à 100%, va-t-il retrouver sa place? Ou Fabian Rieder l’a-t-il gagnée grâce à sa bonne prestation contre la Mannschaft? Pour les deux autres positions, Breel Embolo et Dan Ndoye semblent avoir une bonne longueur d’avance sur la concurrence.