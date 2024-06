Michel Aebischer est l'un des meilleurs latéraux de l'Euro, selon un classement

Blick Sport

Le portail de données WyScout a dressé la liste des meilleurs défenseurs latéraux de la phase de groupes de l'Euro. Et en l'état, Michel Aebischer, qui ne joue pourtant pas à ce poste au sein de son club, figure en bonne place dans le classement.

A Bologne, le Fribourgeois de 27 ans évolue généralement au milieu de terrain et plus épisodiquement sur l'une des deux ailes. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'occuper la deuxième place du classement de WyScout, entre les deux Slovènes Erik Janza et Zan Karnicnik.

Devant Carvajal et Kimmich

Et pour cause! À ce nouveau poste, le Fribourgeois s'est fait l'auteur de deux excellentes prestations contre la Hongrie (1 assist et 1 but), et contre l'Allemagne, où sa performance a marqué les esprits. Si bien que dans le classement WyScout, Aebischer arrive devant des latéraux de métiers tels que Stefan Posch (Autriche), Joshua Kimmich (Allemagne) ou encore Dani Carvajal (Espagne). Tout simplement dingue.

Pour réaliser sa liste, WyScout s'est basé sur diverses variables telles que les passes, les sprints, les duels gagnés et les ballons interceptés. Autant de qualité qu'on espère revoir chez Michel Aebischer samedi soir contre l'Italie.