Un joueur de la Nati dans le onze-type du journal «L'Équipe»

Le journal «L'Équipe» a publié son onze type de la phase de groupe de l'Euro. Et fait tout sauf anodin: un joueur de la Nati y figure.

Blick Sport

Le journal français «L'Équipe» a partagé jeudi soir son onze-type de la phase de groupe de l'Euro. Sur l'aile gauche, on y retrouve le Vaudois Dan Ndoye. Le joueur de la Nati s'est montré sous son meilleur jour en Allemagne. Un but face au pays hôte et des courses à répétition sur l'ensemble des matchs. Le jeune ailier de 23 ans vit une saison faste du côté de Bologne. Sa performance à l'Euro ne vient que confirmer son état de forme – de quoi attirer le regard du champion de Serie A: l'Inter Milan.

«Un excellent début de compétition» commence l'équipe, «Grâce à sa vitesse – il a été flashé à 35,6 km/h, seuls Benjamin Sesko et Valentin Mihaila ont fait mieux – le Bolognais a apporté du déséquilibre sur son aile.» Sur l'ensemble de la phase de groupe, Dan Ndoye a reçu de la part du média sportif français les notes de 6, 6 et 7.

Un onze dominé par l'Espagne

C'est logiquement la Roja qui est la plus représentée avec 3 joueurs. L'équipe entraînée par Luis de la Fuente s'est montrée comme la formation la plus dominatrice de la phase de groupe. Au milieu de terrain, on retrouve dans le onze-type le joueur du PSG Fabian Ruiz et la jeune pépite du FC Barcelone Rodri. La patron de la défense madrilène Dani Carvajal est également présent comme latéral droit.

Après l'Espagne, le Portugal et la Géorgie(!) sont les deux pays les plus représentés. Le vétéran Pepe forme la charnière centrale de la défense avec son compatriote Ruben Dias. Au goal, L'Équipe a placé le gardien de 23 ans Giorgio Mamardashvili. Le deuxième représentant du Caucase: l'attaquant du FC Metz Georges Mikautadze. Le jeune allemand Jamal Musiala, le Belge André Onana et le Néerlandais Nathan Aké complètent la liste.