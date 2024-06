Federico Dimarco a joué en Promotion League (et au FC Sion)

1/5 La star italienne Federico Dimarco a joué au FC Sion.

Alain Kunz

Des hauts et des bas. Federico Dimarco avait animé les dernières saisons de l'Inter Milan comme personne avec des rushs enthousiasmants dans le couloir gauche et des passes décisives brillantes. «Dimarco est désormais la mauvaise surprise», déclare le journaliste vedette de la Gazzetta Luigi Garlando. «Il n'a pratiquement pas raté un match à l'Inter - et maintenant ça!»

«C'est déconcertant. Mais pour un joueur explosif comme lui, la condition physique est fondamentale. Il s'est d'ailleurs légèrement blessé contre l'Espagne, ce qui l'a fait monter sur le terrain contre la Croatie. Et un fournisseur comme lui est vital au vu de la faiblesse flagrante de l'attaque. Depuis 2008, aucun attaquant italien n'a marqué lors des matches de poule d'un grand tournoi. Imaginez un peu!»

Malchance après le transfert à Sion

Revenons en arrière, en 2017. Qui aurait pu penser à l'époque que Federico Dimarco deviendrait un grand espoir de la Squadra Azzurra dans un huitième de finale de l'Euro, lorsqu'un certain Christian Constantin faisait venir le talentueux garçon en Valais. «Nous l'avions remarqué dans la sélection italienne», se souvient CC. «J'ai donc demandé à l'Inter Milan s'ils étaient prêts à le vendre. Ils ont dit oui à condition qu'ils aient un droit de préemption aux mêmes conditions financières en cas d'offre d'un autre club. J'ai accepté et payé deux bons millions et demi de francs.» Mais dès le premier match à Thoune, la pépite se casse le pied.

Ce n'est qu'à la mi-novembre que le Milanais est à nouveau fonctionnel. Il dispute sept matches, dont un seul est remporté par Sion. Dès lors, l'entraîneur Maurizio Jacobacci ne compte plus sur lui. Ce n'est que lors du tout dernier match de la saison que Sion obtient son maintien en ligue, avec un score de 4-1 à Thoune.

Peu de temps après, Stefano Dimarco était à nouveau parti. Pour cinq millions de francs. CC: «L'Hellas Vérone m'avait proposé cette somme. L'Inter voulait alors faire usage de son droit de préemption.»

«Ce n'était pas prévisible»

Stefano Dimarco est d'abord prêté à Parme, puis à l'Hellas Vérone, où il perce. Il confirme à l'Inter. Et maintenant, six ans plus tard, alors que Dimarco a une valeur marchande estimée à 50 millions? CC ne regrette rien? «Écoute. Vu la manière dont Fede a joué chez nous, ce n'était absolument pas prévisible. Bien sûr, la fracture du pied a joué un rôle. Quand on regarde tout ça, un bénéfice de 2,5 millions était vraiment très important. Non, nous avons tout fait correctement.»

Publicité

D'ailleurs, en plus de ses neuf apparitions en Super League, Stefano Dimarco a joué une fois en Promotion League après avoir guéri son pied. Devant 150 fans contre le FC United Zurich. C'est là qu'il a marqué son unique but dans la tenue des Valaisans. Là aussi, c'est une histoire.