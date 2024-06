Qu'est-il arrivé au nez de Lena Wurzenberger, la compagne de Julian Nagelsmann?

1/2 Après la victoire contre la Hongrie, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann est allé retrouver sa compagne Lena Wurzenberger dans les gradins.

Les nez sont décidément les grandes victimes de cet Euro. Après Kylian Mbappé et son fameux masque, et après Fabian Schär, qui a disputé 70 minutes du match contre l'Ecosse avec le nez cassé, c'est au tour de Lena Wurzenberger, la compagne du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, de faire parler par ses problèmes nasaux.

Tout commence à la fin du match entre l'Allemagne et la Hongrie. Le coach de la Mannschaft exulte au coup de sifflet final: son équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale à la faveur de sa victoire 2-0. Julian Nagelsmann se dirige alors vers les gradins afin de retrouver sa bien-aimée et de célébrer sa joie à ses côtés.

Tout part d'une balade à cheval...

Normal, direz-vous. Oui, mais (car il y a toujours un mais): en visionnant de nouveau la scène, certaines personnes ont remarqué une marque sur le haut du nez de Lena Wurzenberger. De quoi alimenter les spéculations les plus loufoques. En réalité, c'est un accident à cheval qui est à l'origine de la cicatrice qui orne le visage de la journaliste de 32 ans.



Quant à la blessure, elle semble d'ores et déjà guérie. Tant mieux pour elle. Et tant pis pour les esprits tordus qui auraient apprécié que Lena Wurzenberger ôte un masque aux couleurs de l'Allemagne au moment d'embrasser son favori.