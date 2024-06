Contre l'Écosse, Fabian Schär a joué 70 minutes avec le nez cassé!

Fabian Schär s'est fait mal au nez.

Depuis le début de cet Euro, les buts contre son camp et les fractures du nez semblent être particulièrement à la mode. Et mercredi soir, Fabian Schär a décidé de suivre les deux trends de ce début de compétition en quelques minutes.

Le défenseur central de l'équipe de Suisse a tout d'abord malencontreusement dévié le cuir dans son propre but d'une déviation malheureuse. Sur cette occasion, le joueur de Newcastle n'a clairement pas eu fin nez puisque Yann Sommer aurait probablement pu stopper la frappe adverse de la 13e minute. Il s'agissait là du cinquième but contre son camp de la compétition. Le troisième en trois jours. Un record lors d'un Euro.

Fin nez, il ne l'a pas eu non plus six minutes plus tard puisqu'il s'est blessé lors d'un contact avec Tony Ralston. Après avoir saigné, Fabian Schär a dû stopper la «fuite» sur la ligne de touche. En zone mixte, il a confié à «Blue»: «Mon nez est cassé». Cela ne l'a pas empêché de poursuivre la rencontre jusqu'à son terme. Il a donc joué plus de 70 minutes avec cette blessure. Le natif de Wil a ironisé après la rencontre: «Il ne pouvait pas plus se casser». Bel état d'esprit de combattant puisqu'il n'a pas hésité à aller au contact malgré sa mésaventure.

Cette scène intervient quelques jours après l'impressionnante blessure au nez de Kylian Mbappé. Lors du match d'ouverture de la France contre l'Autriche, la superstar tricolore s'est également cassé le nez. Le saignement a été bien plus impressionnant et le futur joueur du Real Madrid a quitté ses coéquipiers pour se faire soigner. Depuis, l'organe olfactif de Kylian Mbappé fait retenir son souffle à nos voisins. Qu'en est-il de celui de Fabian Schär? Pour l'heure, aucune information n'a filtré. Comme pour Mbappé, jouer avec un masque devrait être possible. Surtout que l'arrière helvétique a montré une belle capacité de résilience contre l'Écosse mercredi soir.