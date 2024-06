Kylian Mbappé préfère rire de sa blessure et lance un concours

Kylian Mbappé préfère rire de sa blessure et lance un concours

Mbappé s'est blessé lundi soir et la suite de son tournoi est actuellement incertaine.

Blick Sport

C'est l'une des images fortes de ce début de tournoi allemand. Après un contact appuyé, Kylian Mbappé se retrouve au sol. Le nez vrillé et la tête ensanglantée. Pris en charge par les médecins de l'équipe de France, le futur attaquant du Real Madrid n'a pas pu terminer la rencontre remportée par la France 1-0 contre l'Autriche.

Après la rencontre, l'inquiétude était forcément de mise pour le maître à jouer de l'équipe tricolore. Le président de la Fédération française, Philippe Diallo, s'est montré rassurant: «Ça va le faire, pas d'opération.» Quoi qu'il en soit, l'incertitude plane concernant la suite du tournoi pour Kylian Mbappé. L'ancien médecin de l'équipe de France, Fabrice Bayard, pense toutefois qu'un «geste chirurgical» est nécessaire. Cela forcerait l'attaquant à un arrêt de 10 à 15 jours.

Au milieu de cette incertitude, le principal intéressé a détendu l'atmosphère. Moins d'une heure après son choc violent avec un défenseur autrichien, Kylian Mbappé n'a pas donné de ses nouvelles. À 01h26, il a demandé sur son compte X (anciennement Twitter) si ses nombreux followers (14 millions) avaient des idées de masques à porter pour la suite de la compétition.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il n'en fallait évidemment pas plus pour lancer un concours de bonnes et moins bonnes idées.

Et évidemment, la ressemblance supposée (?) entre Kylian Mbappé et les Tortues Ninja a été immédiatement relevée par bon nombre d'internautes. Ce d'autant plus que le natif de Bondy a lui-même joué par le passé de ce trait en portant un masque de Michelangelo avec son bandana orange.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un autre tweet a rapidement fait l'unanimité: une référence au catcheur mexicain Rey Mysterio.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En réponse, un utilisateur du réseau social a même poussé le «vice» jusqu'à effectuer un montage de Mbappé sur le corps du lutteur. On salue l'effort.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En cette période politiquement très chargée en France, les références aux différentes personnalités ont également été bien présentes avec tantôt le masque d'Emmanuel Macro ou celui de Marine Le Pen. On regrettera que la blague «Narine Le Pen» (très en vogue lundi soir) n'ait pas été accolée au message.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

On termine ce tour d'horizon avec une référence au duo comique Omar & Fred.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il n'est d'ailleurs pas sûr que Kylian Mbappé vienne «aux soirées» ces prochains jours.

Publicité

Au lendemain de la blessure du joueur de pointe de l'équipe de France, la tweet avait été vu plusieurs millions de fois. À 10h30, ce sont déjà 22 millions d'utilisateurs qui étaient passés sur le profil de Mbappé. Il y a donc fort à parier pour que d'autres propositions surgissent ces prochains jours