Kylian Mbappé ne pourra pas porter son masque bleu-blanc-rouge

Jouera, jouera pas? Depuis dimanche et la fracture du nez de Kylian Mbappé, c'est la question que tout le monde se pose. S'il venait à jouer, il ne pourrait par contre pas porter le masque qu'il utilisait à l'entraînement.

Blick Sport

Décidément, «l'affaire» du nez de Kylian Mbappé a tenu en haleine les suiveurs de cet Euro allemand. Depuis le début de semaine, il y a eu de nombreuses spéculations sur l'état de santé du futur joueur du Real Madrid. Annoncé forfait à la hâte pour la prochaine sortie des Bleus, il paraît de plus en plus possible qu'il puisse tenir sa place face aux Néerlandais.

Kylian Mbappé, 25 ans, pourrait en effet revenir sur le terrain pour le deuxième match de groupe contre les Pays-Bas, dès ce vendredi soir. Après sa fracture du nez subie lors face à l'Autriche, les médecins de l'équipe lui laissent la décision finale, comme rapporté par différents médias depuis jeudi. Le Parisien a fait son retour à l'entraînement en milieu de semaine. Une évolution positive rendue possible grâce à un matériel adapté.

Lors de l’entraînement, Mbappé portait en effet un masque en carbone aux couleurs de la France (bleu, blanc, rouge). Problème? Celui-ci n'est pas conforme aux règlements de l'UEFA qui interdit les masques colorés. Selon l'article 42.01 du règlement de l'UEFA, «les équipements médicaux portés sur le terrain doivent être unicolores et ne doivent pas afficher l'identité de l'équipe ou du fabricant».

La participation de Mbappé au match contre les Pays-Bas sera décidée dans la journée. S'il joue, il devra porter un masque conforme aux règles de l'UEFA, au grand dam de ce dernier qui avait demandé à ses followers sur Twitter (désormais X) de lui donner des idées de masques pour la suite du tournoi. Que ceux qui rêvaient de le voir débarouler avec un masque de Tortue Ninja (comme fréquemment suggéré) ne se réjouissent pas trop. L'UEFA ne le lui permettrait pas.