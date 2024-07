Voici combien reçoivent les clubs suisses pour leurs joueurs à l'Euro

Ces dernières semaines, cinq clubs de Super League ont détaché des joueurs pour l'Euro en Allemagne. Lugano a encaissé le plus, mais doit quand même renoncer à beaucoup d'argent au final.

Aucun club n'a détaché autant de joueurs pour le tournoi européen que Manchester City. Pas moins de 14 footballeurs des Skyblues ont joué en Allemagne au cours des dernières semaines. Le champion d'Angleterre est indemnisé en conséquence par l'UEFA. L'équivalent de 10'000 francs par jour et par joueur est versé dans les caisses du club. L'argent est versé pour la période allant de dix jours avant le premier match de groupe jusqu'au lendemain de l'élimination. Dans le cas de Manchester City, cela représente environ 4,4 millions de francs.

Pour les clubs suisses, le montant est nettement inférieur. Dans le Transfer Matching System de la FIFA, auquel l'UEFA se réfère, la Super League n'appartient qu'à la catégorie 2. Les clubs de cette catégorie ne reçoivent plus que 6670 francs par jour pour un joueur détaché, soit très exactement deux tiers des 10'000 francs.

Lucerne reçoit de l'argent pour un ex-joueur

C'est Lugano qui touche le plus, car il est le seul club à avoir fourni deux joueurs participant à l'Euro: Renato Steffen (Suisse) et Zan Celar (Slovénie). Le fait que ces deux joueurs n'aient joué que 65 minutes ne joue aucun rôle dans le calcul des indemnités. Au total, un peu plus de 400'000 francs ont ainsi été versés sur le compte des Tessinois.

Il y a aussi de l'argent pour Bâle, Grasshopper, Lucerne et Servette. Le FCB a reçu 160'000 francs pour Gabriel Sigua (Géorgie), les Sauterelles 140'000 francs pour le détachement de leur capitaine Amir Abrashi (Albanie). Bien qu'Ardon Jashari évolue désormais pour Bruges, le FC Lucerne a également reçu de l'argent pour son ancien joueur. On peut supposer que le milieu de terrain était employé par le club de Suisse centrale jusqu'au 30 juin inclus. On obtiendrait ainsi une somme d'environ 140'000 francs.

Le montant que Servette empochera pour l'ex-joueur Bendeguz Bolla (Hongrie) n'est pas tout à fait clair. D'une part, la question se pose de savoir quand le contrat de prêt de Bolla avec les Genevois a pris fin. Et d'autre part, quelle date l'UEFA considère comme date d'élimination des Hongrois. Le dernier match de groupe contre l'Écosse (1-0) a eu lieu le 23 juin. Mais que la Hongrie ne parvienne plus à se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l'un des quatre meilleurs troisièmes du groupe, c'est le 26 juin. Au final, Servette devrait probablement recevoir un montant compris entre 135'000 et 153'000 francs.

L'Euro sera-t-il une opération négative pour Lugano?

Dans les semaines à venir, les clubs suisses devront déposer une demande d'indemnités pour l'Euro via leur fédération. Le versement par l'UEFA devrait suivre au quatrième trimestre. Pour Lugano en particulier, la participation de ses joueurs à l'Euro pourrait même devenir une affaire négative au final. Renato Steffen n'est pas attendu au Tessin avant le 24 juillet, date de son retour de vacances. D'ici là, les Bianconeri auront déjà disputé leur premier match de Super League contre GC ainsi que le match aller des qualifications pour la Ligue des champions contre Fenerbahce.

Si Lugano s'impose contre le représentant turc lors du 2e tour de qualification, sa participation à la phase de groupes de la Conference League est déjà assurée. Cela rapporterait d'un coup environ 3,2 millions de francs de prime au vice-champion. Soit presque 15 fois plus d'argent que ce que Lugano reçoit de l'UEFA pour le détachement de Steffen à l'Euro (220'000 francs).