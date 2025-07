L'Allemagne possède aussi son bus impérial

1/4 Une vague allemande a déferlé sur Bâle ce samedi pour le quart de finale face à la France. Photo: DR

Après le bus hollandais croisé à Lucerne et le taxi britannique rencontré à Zurich, place au bus allemand! Celui-ci, accompagné de plusieurs milliers de supporters de l'équipe la plus titrée de la compétition (8 titres), était naturellement présent à Bâle ce samedi pour soutenir la formation de Christian Wueck.

L'histoire commence en 2003, lorsque la Fédération allemande de football décide, à l'instar des Pays-Bas ou de l'Angleterre, d'organiser quelque peu ses supporters afin de soutenir de manière visible et audible l'équipe nationale. Le Fan Club, qui compte aujourd'hui plus de 65'000 membres, est ainsi né. Et depuis plus de 15 ans maintenant, il dispose d'un bus impérial, qui sert de lieu de rencontre et de fête, à l'image de celui de «Oranje».

«Nous croyons en vous»

Datant des années 60, il a été rénové pour être en mesure de suivre l'équipe nationale, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger lors des grands événements tels que l'Euro ou la Coupe du monde. «Il a déjà parcouru plus d'un million de kilomètres», se vante l'un des membres présents à son bord sur la route menant les très nombreux fans allemands au Saint-Jakob Park.

Depuis 2010, le fan club et donc son bus ne suivent plus uniquement l'équipe championne du monde en 2014, mais aussi les formations juniors et donc également la «DFB-Frauen». Et du soutien, les Allemandes en auront besoin à Bâle où elles affronteront l'équipe de France. Donnée outsider avant le tournoi, elle a pourtant terminé première, avec neuf points, du fameux «groupe de la mort» devant l'Angleterre, les championnes d'Europe en titre qu'elles ont battu lors de leur premier match de la compétition (2-1).

Quoi qu'il en soit, et même en l'absence de la capitaine Giulia Gwinn, blessée lors de la première rencontre face à la Pologne (2-0), les supportrices et les supporters allemands y croient. C'est d'ailleurs le message qu'ils ont souhaité faire passer à l'avant de leur cortège. «Possible: nous croyons en vous», affichaient-ils. Dans l'enceinte du FC Bâle, le Parc Saint-Jacques, où ils devraient être largement majoritaires, nul doute qu'ils le feront également comprendre par la voix.