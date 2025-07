Après l’Oranje Bus, le taxi britannique

1/2 La marche anglaise était menée par un taxi londonien. Photo: Getty Images

Florian Paccaud

Les Pays-Bas étant éliminés, le Oranje Bus, qui avait illuminé les villes de Lucerne, Zurich et Bâle, est rentré au pays. C'est un autre véhicule qui a pris les commandes de la marche des fans anglais en direction du Letzigrund, ce jeudi: un taxi typiquement britannique. Mais, contrairement à Henk van Beek et sa bande qui avaient roulé plus de 830 km pour rejoindre le bord du lac des Quatre-Cantons, Freddy n'est pas arrivé depuis la Grande-Bretagne avec. «On a eu l'idée lundi matin, explique le conducteur de taxi lors d’un stop. On l'a loué chez un concessionnaire dans la région de Zurich.»

L'Oranje Bus avait commencé à suivre les Néerlandaises en 2017. Elles avaient alors fini championnes d'Europe. Est-ce que Freddy compte réitérer l'expérience, si les championnes d'Europe en titre se qualifient pour les demi-finales? «On verra s'il nous porte chance. Mais on doit rendre la voiture demain», ajoute le conducteur avant de devoir repartir. Si le taxi permet à l’Angleterre de passer son quart, Freddy aura quelques jours pour chercher un autre concessionnaire, dans la région de Genève. La demi-finale contre l’Italie est prévue mardi au bout du lac.

Suédois et Anglais étant présents en nombre pour soutenir leur équipe dans ce Championnat d'Europe, deux marches des supporters avaient été organisées. Elles ont emprunté le même itinéraire, à une dizaine de minutes d'intervalle, dans une ambiance festive, sans que cela ne pose le moindre problème. Celle des Scandinaves a été conduite par les Soft Hooligans, qui nous ont aussi raconté leur histoire.