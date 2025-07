«On veut écraser les Anglaises… mais que sur le terrain»

Ce jeudi au Letzigrund a lieu le quart de finale de l’Euro 2025 entre la Suède et l’Angleterre. Avant la rencontre, Blick a suivi les Soft Hooligans, ces supporters suédois qui prônent la non-violence et l'intégrité.

Les Soft Hooligans ont déambulé dans les rues de Zurich (archives). Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans aller dans le cliché, les suiveurs de l’Angleterre chez les hommes ne sont pas de doux agneaux. Parfois, des débordements peuvent avoir lieu en marge des matches des «Three Lions». Si leurs homologues des «Lionesses» sont bien plus calmes, ce n’est rien en comparaison avec les supporters de l’équipe féminine de Suède. Ce n’est pas pour rien qu’ils et elles se font appeler les Soft hooligans, les ultras doux. Leur mantra: soutenir les joueuses (et pas les joueurs) scandinaves, sans la moindre violence et en étant inclusifs.

En même temps, comment peut-on se prendre de tête avec des personnes qui reprennent l’air de «Lay All Your Love On Me» d’Abba pour un de leurs chants? Et ce, pour le plus grand bonheur des passants ou résidents intrigués dans les rues de Zurich, qui voient passer ce joyeux cortège et qui n’hésitent pas à dégainer le téléphone pour immortaliser ce moment.

«On veut les voir pleurer»

Contrairement à certains ultras, les Soft Hooligans n’ont aucun problème à parler aux médias, comme elles l’ont déjà fait à de nombreuses reprises depuis le début de l’Euro. En tête de file, Estrid Kjellman, au mégaphone durant l'intégralité de la marche qui a duré plus d'une heure: «J'avoue que ma voix n'est plus autant puissante qu'en début de compétition… Mais ça va encore. Par contre, il faudrait penser à des fontaines à eau le long de la marche pour les prochaines compétitions.»

Certes, Estrid et son groupe prônent la non-violence. Il y a par contre une petite spécificité. «On veut écraser l'Angleterre ce soir, mais sur le terrain et dans les gradins. On veut les voir pleurer. Mais après le match, on peut à nouveau être amis.» Ce quart de finale à Zurich promet.

De manière globale, les Soft Hooligans suédois passent un excellent Euro jusqu'à présent. «La plupart des hommes qui n'aiment pas les femmes détestent le football féminin, précise Estrid. On ressent ça sur les réseaux sociaux mais dans ce tournoi, ce n'est que de l'amour et de l'ambiance positive.» Ce qui va parfaitement avec le groupe suédois… sauf pour les 90 minutes du quart de finale face à l'Angleterre. Coup d'envoi à 21h, en direct sur Blick.